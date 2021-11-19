Цю тему доволі поверхнево обговорили в українському інформаційному полі. Її охрестили "черговим кроком зближення тимчасово окупованих територій України з Росією", або кремлівською провокацією.

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Вільний ринок для бойовиків

Однак ситуація значно глибша та цікавіша. Це – схема для фінансування терористів та дерибану ресурсів Донбасу. Ось для чого насправді Путін доручив полегшити доступ товарів із тимчасово непідконтрольних Україні територій на російський ринок.



Схема Путіна спрямована на фінансування окупантів Донбасу / Фото Getty Images

Відповідно до указу, бойовики отримали суб'єктність від Кремля для торгівлі та відкритий ринок. Відтак продукцію, яку виробляють окупанти, продаватимуть в Росії та вивозитимуть з України в будь-якій кількості.

Довідка. Володимир Путін 15 листопада вирішив пом'якшити умови для допуску на російські ринки продукції з ОРДЛО. Мовиться про держзакупівлі та безлімітний експорт та імпорт. На кордоні з Росією планують визначити пункти пропуску для переміщення товарів.

Звісно, і раніше ніхто не міг заборонити терористам вивозити ресурси та товари з регіонів, які контролює Кремль. Тепер же Путін стверджуватиме, що робить це легально.

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Маніпуляція Путіна

Основна маніпуляція, яку зараз просуває Росія – що указ Путіна нібито створив так звану "гуманітарну допомогу" для невизнаних республік. Головна ідея пропагандистів – показати, що глава Кремля "рятує" економіку непідконтрольних Києву частин Донбасу.

Насправді ж, за обгорткою "гуманітарної допомоги" є лише схема купівлі дешевої продукції та прямого фінансування терористів. Кремль збирається вивозити з Донбасу вугілля за копійки або взагалі безкоштовно.

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Робоча сила на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зараз нічого не коштує. Люди звідти просто тікають.

Схема Путіна – це пряме пограбування українських надр, адже вивозять ці ресурси без дозволу влади.

Донині їх вивозили "в темну", але для того, щоб державні компанії Росії відкрито займалися цією схемою, там прикриватимуться указом про "відкритий ринок. Ніби окупанти торгують, а не крадуть, адже у них є папірець, яким вони самі собі це дозволили робити.

Банкова система для окупантів

Кремль вдаватиме, що платить за товари з Донбасу. Для цього на окупованих територіях діятиме банкова система, через яку нараховуватимуть гроші маріонеточним адміністраціям.



Кремль вдаватиме, що платить за товари з Донбасу / Фото Getty Images

Фінанси йтимуть точно не на розвиток непідконтрольних Україні територій, а на утримання місцевих терористів. Тобто на підтримання війни.

Це спрощує для Кремля вивезення українських ресурсів та спонсорство бойовиків, адже вони ніби надають гуманітарну допомогу. Але це так не працює.

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Внутрішній аудиторії пропаганда може скільки завгодно розповідати про допомогу Донбасу. Втім це грубе порушення міжнародного законодавства.

У такий спосіб Росія втручається у внутрішні справи України, за що Європейський Союз та США зможуть "нагородити" учасників схеми черговими санкціями.

Ця історія – не про міфічні визнання "самопроголошених республік" чи провокації для Києва, а про типове спрощення дерибану українських земель та фінансування війни. Кремль бере під свій контроль процес остаточного розграбування Донбасу.