"Покрова" не допомогла: на Буковині схопили капелана, який ховав ухилянтів у маскувальній сітці

У чернівецькій області 19 березня викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Так, 67-річний віййськовий капелан організував цілий механізм, який допомагав ухилятися від мобілізації.

Про це поінформували в Офісі Генпрокурора. Там з'ясували подробиці схеми.

Як капелан переправляв чоловіків через кордон?

За даними слідства, чоловіків забирали з Київщини, доправляли на Буковину й там готували до незаконного перетину кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Щоб уникнути викриття, капелан перевозив військовозобов'язаних у мікроавтобусі, ховаючи їх серед речей та маскувальних сіток.

За таку "послугу" чоловіки мали заплатити 8 750 євро з людини. Лише за один рейс учасники нелегальної схеми отримали понад 26 тисяч євро.

19 березня їх викрили. Тоді поліціянти зупинили мікроавтобус, у якому перебували власне організатор схеми, а також троє чоловіків призовного віку, які хотіли перетнути кордон.

На Буковині викрили схему незаконного перетину кордону

Двом мешканцям Київської області віком 27 та 67 років повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через кордон.

Частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років. Підозрювані є членами однієї з релігійних громад.

За клопотанням прокуратури суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 700 тисяч гривень та понад 600 тисяч гривень відповідно,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

До речі, у 2025 році проблема незаконного перетину кордону набула значних масштабів. Повідомлялося, що з початку року й до серпня понад 13 тисяч людей намагалися виїхати нелегально, причому деяких ловили неодноразово.

