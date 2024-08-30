Ремонт столичного метро за завищеними цінами: генпідряднику повідомили про підозру

У Києві директору приватної компанії висунули підозру в розкраданні бюджетних коштів, виділених на ремонт метро. Розслідування встановило, що вартість кабелів була завищена на понад 60 мільйонів гривень.

За даними слідства, приватне будівельне товариство було зареєстроване в місті Одеса. На цей час вже проведено товарознавчу та економічну експертизи.

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Компанія заволоділа мільйонами гривень на ремонті тунелів метро

У 2022 – 2023 роках приватне будівельне товариство уклало договір з КП "Київський метрополітен" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро.

На цей договір було встановлено гриф "для службового користування", що звільняло його від необхідності проходити публічну процедуру вибору генерального підрядника, як це наказує законодавство.

Правоохоронні органи повідомили, що одним із аспектів капітального ремонту, який був прихований від громадськості, була заміна кабелю на суму понад 100 мільйонів гривень.

Генпідрядник, усвідомлюючи, що дані про договірні умови залишаться конфіденційними, зазначив в актах виконаних робіт завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію.

За даними слідства, встановлено завищення вартості поставлених метрополітену кабелів на понад 60 мільйонів гривень.