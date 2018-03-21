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Володимир Шередега

Батальйон ЗСУ у Береговому: якщо Угорщині не подобається – значить, Україна робить правильно

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ЗСУ
ЗСУ / qha.com.ua

Якщо хтось обурюються тимчасовими внутрішніми переміщеннями українських військ в певний район, значить там треба відкривати нову повноцінну військову частину. Якщо угорцям не подобається батальйон ЗСУ в Береговому, отже там має бути два батальйони.

Угорщина – ідеальний кандидат для того, щоб показати нарешті нашу політичну рішучість. І нашу цілковиту готовність у разі чого до адекватної реакції, адекватних дій і заходів по збереженню своєї територіальної цілісності.

Вони не здатні ні на що, окрім брехливих заяв, маніпуляцій і брудної гри із европейськими бюрократичними інстанціями.

Вони можуть розраховувати на якийсь успіх для себе, або своєї національної меншини тільки за умови повної відсутності будь-якої реакції, будь-якого перешкоджання, за умови повної нашої бездіяльності.

Але такого більше не буде! Ніякої халатності і бездіяльності більше не буде, ніякої автономії їм не буде. І нагадуванням про те буде батальйон української армії в Береговому. А потім, якщо знадобиться, і не один батальйон.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Новини України Новини політики Публікації Збройні Сили України Новини Закарпаття Угорщина
Джерело: 24 Канал
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