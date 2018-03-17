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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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Телеканал новин 24 Блоги Володимир Шередега
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Володимир Шередега

Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради

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Надія Савченко у Верховній Раді
Надія Савченко у Верховній Раді / www.unian.ua

Підрив парламенту, або щось подібне ж в Україні справді більшість підтримає.

Політикам, депутатам і усім іншим, "хто заважає нам жить", пересічні громадяни дійсно бажають смерті.

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І мова тут навіть не про Савченко. З нею в цій ситуації якраз все добре ясно.

Мова про те, до якого рівня доведене загальне відношеня суспільства до інституту держави, як взагалі до явища. Сьогоднішній інститут держави суспільство починає вважати не тільки поганим. Не тільки зайвим. Його починають вважати шкідливим для себе.

Безпосередньо теракт не так страшний, як той моральний вплив на суспільство, що він спричиняє. Саме для такого впливу в першу чергу і здійснюються теракти, а не для фізичного враження цілей. Для сіяння паніки й жаху.

Зупиніть сьогодні десь на вулиці в будь-якій частині країни (на сході, чи заході, півночі, або півдні) довільну людину і запитайте її про потенційний вибух у Верховній Раді.

Якою буде реакція більшості? Гірше морального впливу теракту може бути тільки його виправдання суспільством. І от у випадку політиків, здається, наше суспільство до цього виправдання готове. Йому зовсім байдуже, хто і з якою метою той теракт здійснив би. Страшно те, що суспільство справді вже ненавидить український державний інститут більше за Росію. Як Савченко.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Верховна Рада Новини політики Надія Савченко Тероризм Публікації Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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