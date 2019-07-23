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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Шеремета вбили через російсько-грузинську війну і зв'язки з Нємцовим: версії слідства

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      У 2008 Росія напала на Грузію та окупувала частину її території
      У 2008 Росія напала на Грузію та окупувала частину її території / dcdn.lt

      Російські спецслужби на території України здійснювали таємну операцію, під час якої знищували українських військових, які начебто брали участь у російсько-грузинській війні. Це виявили українські правоохоронці, розслідуючи вбивство журналіста Павла Шеремета.

      Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив про це президенту Володимиру Зеленському під час відкритої частини доповіді про хід розслідування злочину.

      Читайте також: У справі Шеремета буде результат, – Зеленський після закритої розмови з Князевим

      Шеремет і війна у Грузії

      Журналіст Павло Шеремет багато писав про російсько-грузинську війну 2008 року. Зокрема, мовиться про книгу "Загиблі мрії", де Шеремет викриває злочини Росії проти Грузії. Слідчі у справі про вбивство Шеремета вивчають творчість журналіста як можливий мотив до його вбивства.

      Поліція встановила, що російські спецслужби на території України проводили спецоперацію по знищенню українських військових, які, на їхню думку, брали участь у російсько-грузинському конфлікті 2008 році,
      – розповів Князєв.

      І додав: "Найняті диверсанти у вересні 2016 року в місті Рівне вбили військового розвідника Івана Мамчура та мали намір вбити ще низку офіцерів з наданого ФСБ списку. Кілера вдалося встановити".

      Шеремет
      Автомобіль, в якому перебував Шеремет, підірвали

      Шеремет і Нємцов

      Також поліція вивчає зв'язки Павла Шеремета з убитим у Москві опозиційним російським політиком Борисом Нємцовим, який жорстко критикував президента РФ Володимира Путіна. "Не є таємницею, що загиблий товаришував з Борисом Нємцовим, розстріляним у Москві у 2015 році", – зазначив голова НП. 

      Коли за що у Росії вбили Нємцова? Російського опозиційного політика вбили 27 лютого 2015 року. Російське слідство списало все на підтримку Нємцовим "карикатур на пророка Мухаммеда", у вбивстві зізнався такий собі Заур Дадаєв. Утім, замовників вбивства ніхто не знає. Натомість відомо, що за тиждень до загибелі Нємцов отримав інформацію про участь російських спецпідрозділів у війні на Донбасі і мав намір її оприлюднити.

      Спільно з Нємцовим Шеремет працював над книгою "Сповідь бунтаря", яку друкувала типографія міста Ярославль у Росії. 

      Зв'язки Шеремета з Нємцовим, джерела фінансування, друк цих видань, розподіл грантових коштів та грошей з різних фондів, до яких мав відношення Павло – все це також розслідують у кримінальному провадженні,
      – повідомив Князєв.

      Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року через вибухівку в автомобілі. Детально про розслідування злочину – у матеріалі 24 каналу про звіт президенту голови Нацполіції Князєва.

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      Теги: Новини України Поліція Новини Росії Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Вбивство Нємцова Борис Нємцов Новини Грузії Вбивство
      Джерело: 24 канал
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