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      У справі Шеремета буде результат, – Зеленський після закритої розмови з Князевим

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      Брифінг Князева та Зеленського щодо справи вбивства Шеремета
      Брифінг Князева та Зеленського щодо справи вбивства Шеремета / 24 канал

      Про закриті для громадськості версії у розслідування справи вбивства журналіста Павла Шеремета керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів Президенту України Володимиру Зеленському під час закритої зустрічі. Глава держави зробив висновки та озвучив їх журналістам.

      За три роки розслідування по вбивству Павла Шеремета правоохоронці провели великий обсяг роботи. Проте не всі її нюанси можна озвучувати ЗМІ.

      Детально про відкритий звіт Князева у справі Шеремета – читайте тут.

      Після відкритої розмови з журналістами, керівник поліції та президент держави пішли на закриту нараду. Приблизно за годину обоє знову вийшли до журналістів. 

      Князєв наголосив, що у справі є відкриті версії, але є й закриті (їх голова НП озвучив президенту).

      Ваші запитання (журналістів – 24 канал) можуть надати розголосу закритим версіям,
      – зазначив Князєв.

      У відповідь президент України зауважив, що почув від керівника поліції досить багато. Утім, терміни, у межах яких буде розкрито справу вбивства журналіста Павла Шеремета озвучити не може.

      Буде результат. Ви побачите, що я бачив. І побачите, що було багато зроблено. І зроблено результативно,
      – підсумував Зеленський.

      Три роки без Павла Шеремета: що відомо про вбивство журналіста – у матеріалі 24 каналу.

      Також президент, реагуючи на кількість озвучених запитань, звернувся до журналістів: "Я хотів би, щоб ми зараз не дуже тиснули на співробітників карного розшуку. Там справді багато роботи. Правоохоронці не могли вам показати дуже багато з тих фактів, просто не могли".

      "Найголовніше, щоб люди, які підірвали журналіста Павла Шеремета, були за ґратами. А перший крок – це щоб країна знала, хто ці люди", – наголосив президент Зеленський.

      Увесь брифінг Князева та Зеленського можна побачити у відео 24 каналу:

       

      blog_ava
      Шеремета вбили через російсько-грузинську війну і зв'язки з Нємцовим: версії слідства
      сьогодні
      10517
      Теги: Новини України Поліція Володимир Зеленський Сергій Князєв Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Вбивство Журналісти
      Джерело: 24 канал
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