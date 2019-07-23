Вбивство Павла Шеремета: голова Нацполіції Князєв відзвітував перед Зеленським

Очільник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що однією з головних версій вбивства Павла Шеремета є особиста розправа, пов'язана з професійною діяльністю журналіста. Правоохоронці розглядали одним з головних підозрюваних екс-співробітника СБУ, але його причетність до справи так і не була доведена.

За три роки розслідування по вбивству Павла Шеремета правоохоронці провели великий обсяг роботи з метою встановлення замовників, організаторів та виконавців злочину, розповів Князєв.

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Що вдалося встановити слідству?

Однак злочин досі залишається не розкритим. Ми розуміємо, що суспільство чекає саме результатів та прізвища осіб, причетних до цього злочину. Але зараз поки передчасно їх називати,

– зазначив головний поліцейський.

Завдяки експертизам вдалося визначити, що злочинці використали саморобний радіокерований безоболонковий вибуховий пристрій з елементів міни МОН-50. Її прикріпили до дна автомобіля журналіста двома неодимовими магнітами.

Під час розслідування силовики вилучили відеоматеріали з понад 200 камер спостереження та отримали детальну інформацію про маршрут злочинців і осіб, які могли готувати та виконувати замах на вбивство.



Маршрут руху злочинців у ніч закладення вибухівки / графіка Нацполіції

На одному з відео слідчі встановили момент закладення вибухівки під автівку Павла Шеремета. Злочинці свідомо одяглись так, аби, фактично, унеможливити розпізнання індивідуальних рис на відео.

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Так само правоохоронцям вдалося встановити рух особи, яка натиснула на активацію вибухівки у день вбивства журналіста. Особа зупинилась, аби чітко бачити, як рухався транспорт покійника, поки той був у радіусі дії дистанційної активації вибухівки.

Дії правоохоронців під час розслідування

Для встановлення усіх обставин злочину, правоохоронці здійснили:

відпрацювання 4 тисяч 271 квартири громадян;

допит понад 3,5 тисяч осіб;

виконання 26 комплексних експертиз;

опрацьовано понад 44 тисячі телефонних номерів;

Отримано дозволи на проведення 126 негласних обшукових дій.

Слідством висунуто версію, що підставою для злочину була професійна діяльність Шеремета на територіях України, Білорусі та Росії. Також підставами для злочину можуть бути бажання дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні,

– підкреслив Сергій Князєв.

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Слідство також не виключає, що ціллю міг бути і не Павло Шеремет, позаяк він не був власником автівці, у якій його підірвали. Тим не менш, на записах з відеокамер помітно, що особа, яка активовувала вибуховий пристрій, чітко бачила, хто перебував у салоні машини.

Окремо слідство перевіряє причетність до вбивства екстреміськи налаштованих груп осіб з цілями повалити конституційну владу тощо.

Слідство перевірило факти, викладені у журналстському розслідуванні "Вбивство Павла", у якому, зокрема, йшлося про причетність до вбивства колишнього працівника Служби безпеки України.

"Проведено комплекс слідчих дій, які не дали можливості вважати його причетним до цього злочину", – наголосив глава Нацполіції.

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Правоохоронці неодноразово зверталися по міжнародну правову та отримали матеріали виконаних клопотань від компетентних органів 9 країн:

Бельгії;

Швеції;

Нідерландів;

Білорусі;

Молдови;

Латвії;

Литви;

Киргизстану;

Туреччини.

Засекречені матеріали слідства

Слідчі отримали багато корисної інформації у межах міжнародної правової допомоги, але не може її розголошувати.

Пане президенте, сьогодні Національна поліція має низку перспективних напрямів роботи щодо розкриття вбивства Павла Шеремета. Враховуючи, що зазначена інформація має обмежений доступ, я готовий вам доповісти особисто,

– підкреслив Сергій Князєв.

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Для цього він отримав дозвіл слідчого про розголошення відомостей слідства у певному обсязі. Відтак глава Нацполіції має право надати доступ до матеріалів слідства Президенту України Володимиру Зеленському та главі МВС Арсену Авакову у пеному обсязі.

"Якщо ви приймаєте мою доповідь, я готовий вам доповісти це у закритому форматі, але для цього потрібно підписати декілька протоколів", – резюмував Князєв.

Володимир Зеленський та Арсен Аваков ознайомились з документами та підписали їх. Після цього вони відправились на закриту частину зустрічі.