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      Слідство допитало 200 людей у справі про вбивство Шеремета і доповіло Зеленському

      659 Читать новость на русском
      Павло Шеремет
      Павло Шеремет / Колаж 24 каналу

      Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета стверджує, що протягом третього року розслідування допитало 200 людей і доповіло про це президентові Володимиру Зеленському.

      Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на отримані відповіді від запити від Нацполіції, Офісу Президента і Генпрокуратури.

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      Так, у поліції 19 липня повідомили, що з липня 2018 року і до сьогодні у справі Шеремета:

      • допитано понад 200 осіб,
      • проведено інші слідчі дії, в тому числі понад 100 тимчасових доступів до речей і документів; проведено 13 комплексних судових експертиз, низку оглядів речей і документів;
      • накладено 3 арешти на інформацію;
      • скеровано 2 міжнародні доручення про проведення слідчих дій на території США і Швеції.

      Серед допитаних осіб – колишній працівник СБУ, чиє перебування під будинком Шеремета з’ясували журналісти. З ним провели слідчий експеримент.

      Допитали також власників автомобілів Sкоdа Осtаvіа (номер – АА 2551 МО) та Меrсеdеs білого кольору. Це автомобілі, які перебували вночі під будинком Шеремета, і на які звернули увагу журналісти. Допитали і людей, які користувалися цими автомобілями напередодні вбивства Шеремета.

      авто Павла Шеремета вибух фото
      Авто, в якому їхав Павло Шеремет, після вибуху

      У поліції зазначили, що досудове розслідування у справі Шеремета триває та про хід його проведення 19 липня правоохоронці поінформували Офіс Президента України Володимира Зеленського.

      В Офісі Президента це підтвердили та уточнили, що Зеленський заслухав звіт щодо розслідування справи від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Наразі це розслідування перебуває на контролі у глави держави.

      У ГПУ водночас запевнили що хід досудового розслідування перебуває на постійному контролі генпрокурора Юлія Луценка. Сам генпрокурор загадково повідомив у Facebook про "гарячі версії" у справі Шеремета.

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      "Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства П. Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе", – мовиться у дописі Луценка.

      Попри те, що Зеленський заслухав звіт Авакова у справі, президент 20 липня написав у Facebook, що 23 липня просить зібратися генпрокурора, голову МВС, голову Нацполіції та голову СБУ і доповісти про хід розслідування вбивства Шеремета.

      Хто такий Павло Шеремет: біографія вбитого журналіста

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом (автівка, в якій їхав Шеремет та у якій було закладено вибухівку, належала журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого). Справу розслідують і досі.

       

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Юрій Луценко ГПУ Журналісти Поліція Кримінальні новини Розслідування Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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