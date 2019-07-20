Слідство допитало 200 людей у справі про вбивство Шеремета і доповіло Зеленському

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета стверджує, що протягом третього року розслідування допитало 200 людей і доповіло про це президентові Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на отримані відповіді від запити від Нацполіції, Офісу Президента і Генпрокуратури.

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Так, у поліції 19 липня повідомили, що з липня 2018 року і до сьогодні у справі Шеремета:

допитано понад 200 осіб,

проведено інші слідчі дії, в тому числі понад 100 тимчасових доступів до речей і документів; проведено 13 комплексних судових експертиз, низку оглядів речей і документів;

накладено 3 арешти на інформацію;

скеровано 2 міжнародні доручення про проведення слідчих дій на території США і Швеції.

Серед допитаних осіб – колишній працівник СБУ, чиє перебування під будинком Шеремета з’ясували журналісти. З ним провели слідчий експеримент.

Допитали також власників автомобілів Sкоdа Осtаvіа (номер – АА 2551 МО) та Меrсеdеs білого кольору. Це автомобілі, які перебували вночі під будинком Шеремета, і на які звернули увагу журналісти. Допитали і людей, які користувалися цими автомобілями напередодні вбивства Шеремета.



Авто, в якому їхав Павло Шеремет, після вибуху

У поліції зазначили, що досудове розслідування у справі Шеремета триває та про хід його проведення 19 липня правоохоронці поінформували Офіс Президента України Володимира Зеленського.

В Офісі Президента це підтвердили та уточнили, що Зеленський заслухав звіт щодо розслідування справи від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Наразі це розслідування перебуває на контролі у глави держави.

У ГПУ водночас запевнили що хід досудового розслідування перебуває на постійному контролі генпрокурора Юлія Луценка. Сам генпрокурор загадково повідомив у Facebook про "гарячі версії" у справі Шеремета.

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"Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства П. Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе", – мовиться у дописі Луценка.

Попри те, що Зеленський заслухав звіт Авакова у справі, президент 20 липня написав у Facebook, що 23 липня просить зібратися генпрокурора, голову МВС, голову Нацполіції та голову СБУ і доповісти про хід розслідування вбивства Шеремета.

Хто такий Павло Шеремет: біографія вбитого журналіста

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом (автівка, в якій їхав Шеремет та у якій було закладено вибухівку, належала журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого). Справу розслідують і досі.