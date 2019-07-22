У Санкт-Петербурзі зарізали активістку, яка підтримувала українських політв'язнів

У російському Санкт-Петербурзі вбили відому активістку Олену Григорьєву. Вбивство відбулося у ніч з 20 на 21 липня. Останнім часом активістка піддавалась постійним погрозам про фізичну розправу чи вбивство.

Погрози здебільшого надходили у зв'язку з політичною позицію Григорьєвої та її активною громадянською позицією, повідомив друг покійної правозахисник Дінар Ідрісов.

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У кожної людини є право на життя, а держава Росія зобов'язана була їй це право гарантувати. Олена та її адвокат зверталися в правоохоронні органи і щодо насильства, і щодо погроз, але помітної реакції не було. Все в стилі "вбиватимуть – телефонуйте". Зателефонувати не встигла,

– розповів Ідрісов.

На тілі активістки виявили 8 ножових поранень, а на шиї сліди від удушення.

Telegram-канал "Mash на Мойке" повідомляє, що вбивцю активістки досі не встановили. Мовляв, спочатку російські правоохоронці затримали жителя Башкортостану, але згодом виявилось, що той не причетний до вбивства.

Що відомо про активістку Олену Григорьєву?Олена Григорьєва часто виступала на підтримку прав ЛГБТ-спільнот, захист кримських татар та українських політв'язнів. Зокрема вона брала участь у пікетах на підтримку Олега Сенцова та Романа Сущенка.



Крім того, активістка виступала проти переслідування російською владою активістів Революції Гідності в Україні. На момент загибелі жінці був 41 рік.