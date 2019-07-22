23:45
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Санкт-Петербурзі зарізали активістку, яка підтримувала українських політв'язнів

      2734 Читать новость на русском
      У Санкт-Петербурзі вбили активістку Олену Григорьєву
      У Санкт-Петербурзі вбили активістку Олену Григорьєву / Facebook Дінара Ідрісова

      У російському Санкт-Петербурзі вбили відому активістку Олену Григорьєву. Вбивство відбулося у ніч з 20 на 21 липня. Останнім часом активістка піддавалась постійним погрозам про фізичну розправу чи вбивство.

      Погрози здебільшого надходили у зв'язку з політичною позицію Григорьєвої та її активною громадянською позицією, повідомив друг покійної правозахисник Дінар Ідрісов.

      Цікаво: Батько Гандзюк написав важливого листа Зеленському: що вимагає

      У кожної людини є право на життя, а держава Росія зобов'язана була їй це право гарантувати. Олена та її адвокат зверталися в правоохоронні органи і щодо насильства, і щодо погроз, але помітної реакції не було. Все в стилі "вбиватимуть – телефонуйте". Зателефонувати не встигла,
      – розповів Ідрісов.

      На тілі активістки виявили 8 ножових поранень, а на шиї сліди від удушення.

      Telegram-канал "Mash на Мойке" повідомляє, що вбивцю активістки досі не встановили. Мовляв, спочатку російські правоохоронці затримали жителя Башкортостану, але згодом виявилось, що той не причетний до вбивства.

      Що відомо про активістку Олену Григорьєву?Олена Григорьєва часто виступала на підтримку прав ЛГБТ-спільнот, захист кримських татар та українських політв'язнів. Зокрема вона брала участь у пікетах на підтримку Олега Сенцова та Романа Сущенка.

      Крім того, активістка виступала проти переслідування російською владою активістів Революції Гідності в Україні. На момент загибелі жінці був 41 рік.

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні
      42868
      Теги: Новини Росії Новини політики Вбивство Українці в полоні РФ Активісти
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 414
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2124
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2001
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      350
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук