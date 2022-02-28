Ще один друг Путіна відмовився підтримувати війну проти України

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що зберігатиме позицію "нейтралітету" щодо російського вторгнення в Україну.

Нейтралітет Бразилії

За його словами, він провів телефону розмову з Путіним, яка тривала понад 2 години. І вони не могли оминути тему України.

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На пресконференція Болсонару пояснив, що Бразилія збереже свою позицію нейтралітету і виступає за мир.

Ми не збираємося ставати на чиюсь сторону, ми продовжуємо зберігати нейтралітет і максимально допомагаємо у пошуку рішення. Ми хочемо миру, але ми не можемо вплинути на ситуацію,

– сказав президент Бразилії.

Він додав президент, визнавши, що Бразилія сильно залежить від російських добрив.

Попередні заяви Болсонару

Болсонару уникав критики Росії за її вторгнення в Україну. Минулого четверга він звільнив віцепрезидента Гамільтона Мурана, який заявив, що "Бразилія не погоджується з вторгненням на українську територію.

Болсонару зазначив, що Бразилія активно працювала над тим, щоб резолюція, яка обговорювалася в Раді Безпеки ООН, на яку наклала вето Росія, не містила слова "засуджувати".

Бразилія проголосувала за цю резолюцію. Проте вона не підписала декларацію країн Організації американських держав (ОАД), в якій її члени "рішуче засуджують незаконне, невиправдане та неспровоковане вторгнення Російської Федерації в Україну".

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