Ще один Герой Небесної Сотні: помер тяжкопоранений майданівець Володимир Занєгін
24 липня 2021 , 03:03Читать новость на русском
Небесна Сотня поповнилася черговим майданівцем. Помер Володимир Занєгін. Чоловік зазнав серйозного поранення під час Революції Гідності в лютому 2014 року.
Про трагедію повідомили пізнього вечора 23 липня. Про причину смерті інформації немає.
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Що відомо про Володимира Занєгіна
- Його поранили 20 лютого на Інститутській.
- У 2017 році майданівця нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
- Час, дату та місце прощання пообіцяли повідомити додатково.
Спочивай з миром, брате!
– підсумовують у дописі.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині, друзям і близьким померлого Героя.
Що відомо про Революцію Гідності: коротко
- Протести розпочалися 21 листопада 2013 року. Це була реакція на рішення тодішньої влади про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
- Тоді президентом України був Віктор Янукович, а прем'єром – Микола Азаров. Обидвоє у підсумку втекли та досі перебувають за кордоном.
- Спершу протестували здебільшого молодь і студенти, але після жорсткого розгону до них долучилися й старші українці.
- 18 – 21 лютого відбулось жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.
- У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року.
- Під час протистояння загинули 82 людини. Ще понад 600 постраждали.
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