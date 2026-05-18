Ще одна атака на цивільне судноплавство: вранці Росія атакувала корабель під прапором Панами
- 18 травня російські безпілотники атакували цивільне судно під прапором Панами, що призвело до пожежі на борту.
- Це вже третій випадок пошкодження цивільного судноплавства на Одещині в той день, але всі екіпажі самостійно ліквідували займання без постраждалих.
Під час атак російських дронів на Одещину 18 травня було пошкоджено три цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау, Маршаллових островів та Панами. На борту виникли пожежі, екіпажам довелось ліквідовувати їх власноруч.
Про це інформує Одеська ОВА.
Що відомо про атаку Росії на цивільне судноплавство?
Вранці 18 травня російські безпілотники поцілили у цивільне судно під прапором Панами під час слідування Українським коридором на вхід до порту Чорноморська.
Внаслідок атаки корабель зазнав пошкоджень, на борту виникла пожежа.
Втім, за даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, екіпаж самостійно ліквідував займання. Постраждалих, на щастя, немає, а судно продовжило рух за визначеним маршрутом.
Кіпер наголосив, що це вже третій випадок пошкодження Росією цивільного судноплавства за обстріл Одещини 18 травня.
Нагадаємо, дещо раніше місцева влада повідомляла, що під час атаки в ніч проти 18 травня ворожі безпілотники влучили у два цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Маршаллових островів. Кораблі перебували в районі очікування та рухалися Українським коридором до портів Великої Одеси.
Через атаку на обох суднах виниклі невеликі пожежі, які локалізували силами суднової команди. Постраждалих також, на щастя, немає, тоді як судна перебувають на ходу та продовжують рух до портів.
Про які випадки атак Росії на цивільне судноплавство відомо?
Російські війська продовжують завдавати цинічних ударів по цивільній інфраструктурі України. Водночас на Одещині під обстрілами опиняється і міжнародне цивільне судноплавство, що проходить Українським коридором.
Зранку 5 травня російські війська атакували один із портів Одеси – пошкоджень зазнало цивільне судно, яке перебувало під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав, однак дії Росії викликають занепокоєння у міжнародній спільноті.
9 січня у межах Українського морського коридору країна-агресорка уразила два іноземні судна. Мовиться про цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до порту Чорноморськ на завантаження зерном та цивільне судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Внаслідок атаки є постраждалі та одна жертва – член екіпажу громадянин Сирії.