Ще одна атака на цивільне судноплавство: вранці Росія атакувала корабель під прапором Панами

Під час атак російських дронів на Одещину 18 травня було пошкоджено три цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау, Маршаллових островів та Панами. На борту виникли пожежі, екіпажам довелось ліквідовувати їх власноруч.

Про це інформує Одеська ОВА.

Дивіться також Росія здійснила масований удар по Одещині: є постраждалі

Що відомо про атаку Росії на цивільне судноплавство?

Вранці 18 травня російські безпілотники поцілили у цивільне судно під прапором Панами під час слідування Українським коридором на вхід до порту Чорноморська.

Внаслідок атаки корабель зазнав пошкоджень, на борту виникла пожежа.

Втім, за даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, екіпаж самостійно ліквідував займання. Постраждалих, на щастя, немає, а судно продовжило рух за визначеним маршрутом.

Кіпер наголосив, що це вже третій випадок пошкодження Росією цивільного судноплавства за обстріл Одещини 18 травня.

Нагадаємо, дещо раніше місцева влада повідомляла, що під час атаки в ніч проти 18 травня ворожі безпілотники влучили у два цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Маршаллових островів. Кораблі перебували в районі очікування та рухалися Українським коридором до портів Великої Одеси.

Через атаку на обох суднах виниклі невеликі пожежі, які локалізували силами суднової команди. Постраждалих також, на щастя, немає, тоді як судна перебувають на ходу та продовжують рух до портів.

Про які випадки атак Росії на цивільне судноплавство відомо?

Російські війська продовжують завдавати цинічних ударів по цивільній інфраструктурі України. Водночас на Одещині під обстрілами опиняється і міжнародне цивільне судноплавство, що проходить Українським коридором.