Ще одна область України увійде до "червоного" списку

Віктор Ляшко заявив, що вже 5 листопада державна комісія ухвалюватиме рішення про переведення Волинської області у червону зону. Найімовірніше це станеться вже з 8 листопада.

Міністр охорони здоров'я Ляшко анонсував чергове засідання комісії ТЕБ і НС. Темою стане погіршення ситуації з коронавірусом на Волині.

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Ми будемо ухвалювати рішення про переведення Волинської області у "червоний" рівень через 2 дні після засідання, це, напевно, буде з понеділка (8 листопада – 24 канал),

– наголосив Ляшко.

Ляшко про особливість хвилі COVID-19

Ляшко розповів, що ця хвиля коронавірусу має чітку особливість – 93% госпіталізованих не вакциновані від коронавірусу.

Окрім того, майже усі складні випадки, які потребують реанімаційних заходів, – це люди, які не зробили щеплення.

Ляшко зауважив: "вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії – відповідальність, сьогодні як ніколи країні потрібне ваше відповідальне ставлення до карантинних обмежень та необхідності зробити щеплення".