Ще одна загадкова смерть у Росії: зник безвісти та загинув топменеджер VK Габріелян

Доволі часто керівники російських компаній помирають за загадкових обставин. Одна з таких смертей сталася 6 червня, коли загинув перший заступник гендиректора VK Владимир Габріелян.

Володимир Габріелян загинув не сам. Разом з ним помер і директор з закупок VK Сергій Мерзляков. Обоє загинули "в результаті трагічної події".

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Спочатку була інформація, що обоє представників компанії пропали безвісти в Ненецькому автономному окрузі, що на півночі Росії. Вони на всюдиходах "Шерп" рухалися по узбережжю Білого моря до мису Канін ніс. Але під час переправи через річку їх "Шерп" перевернувся, і їх "потягнуло в море".

Варто відзначити, що загалом там було як мінімум два "Шерпи", які перевернулися. В другому перебували Олена Габріелян та Сергій Ольсевич. Але їм вдалося вибратися.

Лише вранці 7 червня тіла Габріеляна та Мерзлякова знайшли рятувальники.

Працювати на Кремль небезпечно для життя

Володимир Габріелян поповнив список загадкових смертей топменеджерів російських компаній, які близькі до російської влади. Адже VK, де він працював першим заступником генерального директора, фактично перебуває під контролем наближених до Кремля російських олігархів.

У грудні 2021 року Російський холдинг USM бізнесмена Алішера Усманова продав свою частку акцій компанії VK (так почала називатися Mail.ru Group після перейменування у жовтні 2021 року). Покупцем стала "СОГАЗ" – дочірня компанія "Газпрому". Її найбільшими акціонерами у 2021 році були Михайло Шеломов (двоюрідний племінник Путіна), Юрій Ковальчук (входить до найближчого оточення російського диктатора), компанія "Газпром" та Антон Устінов (колишній помічник президента "Роснєфті" Ігоря Сєчіна).

Габріелян працював в цій компанії з 2011 року. Він тоді прийшов ще у Mail.ru Group. У 2005 році він став віцепрезидентом та технічним директором компанії. З 2019 року – перший заступник гендиректора VK.

Варто додати, що в березні 2022 року Габріелян увійшов у раду директорів компанії. Сталося це після того, як її покинуло одразу п'ятеро іноземців. Мова йде про Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сірла, Марка Ремона Сороре, Яна Буне та Сан Хун Кіма. Тоді ж Метью Хаммонд залишив посаду керівного директора та фінансового директора VK.

Перед тим у квітні за не менш загадкових обставин загинуло два топменеджери. З різницею в день їх тіла були знайдені після кривавих вбивств. 18 квітня у Москві були знайдені мертвими колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Владислав Аваєв, його дружина і донька. А вже наступного дня, 19 квітня, на іспанському курорті Льорет-де-Мар були знайдені мертвими колишній топменеджер "Новатек" Сергій Протосеня, його дружина і донька. В обох випадках в Росії заявили, що чоловіки вбили своїх рідних, а після цього наклали на себе руки.