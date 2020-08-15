Доповідачеві Європарламенту по Білорусі депутату Пятрасу Ауштрявічюсу відмовили у в'їзді на територію країни. Він їхав туди, аби оцінити ситуацію після голосування на президентських виборах.

Ще один депутат Європарламенту не зміг потрапити у Білорусь, повідомляє European Interest.

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У Білорусь не пустили другого європарламентаря

Депутату Європарламенту Петрасу Ауштревічусу, який є постійним доповідачем Європейського парламенту щодо Білорусі, відмовили в польоті до Мінська,

– йдеться у повідомленні.

Парламентар мав намір відвідати країну на тлі бурхливої реакції білоруської влади на масові протести проти фальсифікацій на виборах президента.

Що відомо про попередній такий випадок

Нагадаємо, раніше у Білорусь не пустили і Роберта Бедроня, який є депутатом Європарламенту від фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів", а також головою делегації Європарламенту по зв'язках з Білоруссю.

Як відреагували депутати Європарламенту

У відповідь політики у спільній заяві наголосили, що таке рішення показує, що білоруська влада відмовляється від будь-якої можливості для діалогу.

За їхніми словами, вирішується майбутнє республіки, тому інститути ЄС мають підтримати бажання громадян країни до життя в демократичній державі, де "діє верховенство закону, поважають основні свободи та права людини".

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