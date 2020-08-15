Ще одного депутата Європарламенту не пустили в Білорусь
Доповідачеві Європарламенту по Білорусі депутату Пятрасу Ауштрявічюсу відмовили у в'їзді на територію країни. Він їхав туди, аби оцінити ситуацію після голосування на президентських виборах.
Ще один депутат Європарламенту не зміг потрапити у Білорусь, повідомляє European Interest.
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У Білорусь не пустили другого європарламентаря
Депутату Європарламенту Петрасу Ауштревічусу, який є постійним доповідачем Європейського парламенту щодо Білорусі, відмовили в польоті до Мінська,
– йдеться у повідомленні.
Парламентар мав намір відвідати країну на тлі бурхливої реакції білоруської влади на масові протести проти фальсифікацій на виборах президента.
Що відомо про попередній такий випадок
Нагадаємо, раніше у Білорусь не пустили і Роберта Бедроня, який є депутатом Європарламенту від фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів", а також головою делегації Європарламенту по зв'язках з Білоруссю.
Як відреагували депутати Європарламенту
У відповідь політики у спільній заяві наголосили, що таке рішення показує, що білоруська влада відмовляється від будь-якої можливості для діалогу.
За їхніми словами, вирішується майбутнє республіки, тому інститути ЄС мають підтримати бажання громадян країни до життя в демократичній державі, де "діє верховенство закону, поважають основні свободи та права людини".
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Протести в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.