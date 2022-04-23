Ще раз "вбивають" мертвих: в Одесі ракета окупантів пошкодила місцеве кладовище

Сьогодні, 23 квітня, одна з ракет, яку випустили росіяни по Одесі, попала в місцеве кладовище. Зруйновано велику за площею територію

Відомо, що російська ракета зруйнувала близько 1 тисячі квадратних метрів території кладовища.

Важливо Повернемо все, що росіяни, не дай Боже, окупують, але потрібна зброя, – Зеленський

"Денацифікували" мертвих

Судячи з усього, окупанти бояться навіть померлих. Так вважає мер Одеси Геннадій Труханов.

Це також "денацифікація"? Окупанти, так виглядає, бояться навіть мертвих, – сказав Геннадій Труханов.

Зруйноване кладовище в Одесі / Фото Одеська міська рада

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, росіяни випустили 7 ракет по Одесі. Одна з ракет потрапила в житловий будинок, де поранила до 20 людей, ще 8 – загинули. Серед них – тримісячна дитина.

Важливо – Трансляція пресконференції Зеленського 23 квітня: дивіться онлайн