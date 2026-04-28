Не лише 14 ОМБр: Міноборони підтвердило недостатнє забезпечення ще у трьох бригадах

Нещодавно Україну сколихнув резонансний скандал із забезпеченням 14 ОМБр, військові якої втратили по 30 кілограмів на позиціях. Тепер Міноборони підтвердило недостатнє забезпечення на позиціях одразу у 3 бригадах.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України у вівторок, 28 квітня.

Що у Міноборони сказали про голодування військових?

Міноборони повідомило про випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО.

У відомстві наголосили, що це не має стати системним явищем. Міністерство працює з Генштабом щодо цього питання.

Комісія Сухопутних військ проводить розслідування щодо ситуації у 14 ОМБр. Комбрига знято, а винуватці, як запевнили у МО, нестимуть відповідальність.

Нагадаємо, що новим командиром 14 окремої механізованої бригади призначили полковника Тараса Максімова, а корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

За наказом головкома Сирського усі командувачі угруповань і корпусів до 20 травня мають перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки,

– додали у Міноборони.

До речі, у коментарі 24 Каналу військовий адвокат Роман Лихачов розповів, що харчування воїнів, зокрема й на позиціях, має відбуватися за чинною постановою Кабміну. Цим документом встановлено, що саме військова частина повинна давати їсти службовцям.

Він порекомендував скарги щодо відсутності забезпечення подавати до дієвих органів, які займаються питанням прав захисників, до прикладу, у військову службу правопорядку або до Військового омбудсмана.

Що сталося у 14 ОМБр?

Нещодавно донька колишнього військового бригади у соцмережах повідомила, що бійці на позиціях без їжі та води, вони втрачають свідомість від голоду, п'ють дощову воду та мають проблеми зі зв'язком. Тим часом командування на усе це не реагує. А активіст Антон Гура додав, що військові навіть харчувалися дощовими черв'яками, щоб вижити.

Родичі військових цієї бригади також поділилися, що ситуація із забезпеченням на передовій є критичною. Бійці, які йшли на позиції з вагою 80 – 90 кілограмів, втрачали до 30 кілограмів.

Постачання їжі їм було вкрай нерегулярним. Без харчів та води вони могли бути по 10 – 17 днів. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив 24 Каналу, що попереднє керівництво надавало іншу інформацію про забезпечення військових.

Після розголосу ситуація у бригаді змінилася. Родичі військових повідомили, що бійці отримали чотири посилки з їжею. Евакуювати бійців пообіцяли найближчим часом.