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      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Ще чотири партії подали документи до ЦВК

      515 Читать новость на русском
      Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня
      Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня / narodna-pravda.ua

      Партії "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Батьківщина" та "Слуга народу" 19 червня юридично оформили своє право на участь у позачергових виборах до парламенту.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Які партії проходять до Верховної Ради: свіжий рейтинг

      "Європейська Солідарність"

      Петро Порошенко подав до ЦВК документи про реєстрацію його партії "Європейська солідарність" на позачергові вибори зранку.

      Європейська солідарність
      Кандидати до парламенту від "Європейської Солідарності"

      У списку партії до ВРУ балотуватимуться 100 кандидатів, ще 138 – на мажоритарних округах.


      Лідер партії Петро Порошенко з дружиною біля будівлі ЦВК

      "Самопоміч"

      Подала документи у Центрвиборчком й партія львівського мера Андрія Садового "Самопоміч". За словами лідера політсили, 78 осіб балотуються на мажоритарних округах, 93 – у списку.

      Самопоміч список
      Кандидати до ВРУ від партії "Самопоміч"

      "Самопоміч" подає документи до ЦВК: дивіться відео

      "Батьківщина"

      Юлія Тимошенко прийшла реєструвати свою партію на позачергові вибори в оточенні найближчих соратників. Від "Батьківщини" на мажоритарних округах до Верховної Ради балотується 206 кандидатів, ще 146 – у списках партії.

      Списки батьківщина
      Хто балотуватиметься до ВРУ від "Батьківщини"

      "Батьківщина" подає документи до ЦВК: дивіться відео

      "Слуга народу"

      Партія "Слуга народу" вже зареєструвала 201 кандидата у списку. 199 кандидатів на мажоритарних округах політсила реєструватиме завтра, 20 червня.

      Слуга народу списки
      Кандидати до Верховної Ради від "Слуги народу"

      Документи про реєстрацію політсили на вибори подавали два адвокати.

      Слуга народу
      Реєстрація партії "Слуга народу"

      Зазначимо, що останній день подачі документів у ЦВК на позачергові вибори до парламенту – 20 червня.

      Що відомо про дату проведення виборів до Верховної Ради України?Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час інавгураційної промови 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня. Позачергові вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня. Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.

      11 червня Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. Рішення суддів буде оголошено попередньо 20 червня. Якщо Указ Зеленського визнають неконституційним, вибори відбудуться в останню неділю жовтня.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 ЦВК Слуга народу Самопоміч ВО Батьківщина Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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