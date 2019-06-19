Ще чотири партії подали документи до ЦВК

Партії "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Батьківщина" та "Слуга народу" 19 червня юридично оформили своє право на участь у позачергових виборах до парламенту.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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"Європейська Солідарність"

Петро Порошенко подав до ЦВК документи про реєстрацію його партії "Європейська солідарність" на позачергові вибори зранку.



Кандидати до парламенту від "Європейської Солідарності"

У списку партії до ВРУ балотуватимуться 100 кандидатів, ще 138 – на мажоритарних округах.



Лідер партії Петро Порошенко з дружиною біля будівлі ЦВК

"Самопоміч"

Подала документи у Центрвиборчком й партія львівського мера Андрія Садового "Самопоміч". За словами лідера політсили, 78 осіб балотуються на мажоритарних округах, 93 – у списку.



Кандидати до ВРУ від партії "Самопоміч"

"Самопоміч" подає документи до ЦВК: дивіться відео

"Батьківщина"

Юлія Тимошенко прийшла реєструвати свою партію на позачергові вибори в оточенні найближчих соратників. Від "Батьківщини" на мажоритарних округах до Верховної Ради балотується 206 кандидатів, ще 146 – у списках партії.



Хто балотуватиметься до ВРУ від "Батьківщини"

"Батьківщина" подає документи до ЦВК: дивіться відео

"Слуга народу"

Партія "Слуга народу" вже зареєструвала 201 кандидата у списку. 199 кандидатів на мажоритарних округах політсила реєструватиме завтра, 20 червня.



Кандидати до Верховної Ради від "Слуги народу"

Документи про реєстрацію політсили на вибори подавали два адвокати.



Реєстрація партії "Слуга народу"

Зазначимо, що останній день подачі документів у ЦВК на позачергові вибори до парламенту – 20 червня.

Що відомо про дату проведення виборів до Верховної Ради України?Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час інавгураційної промови 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня. Позачергові вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня. Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.



11 червня Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. Рішення суддів буде оголошено попередньо 20 червня. Якщо Указ Зеленського визнають неконституційним, вибори відбудуться в останню неділю жовтня.