Ще один ворог, якому маємо дати бій, – Гройсман про нових політиків

Чинний український прем’єр Володимир Гройсман вважає, так званих нових політиків зовсім не такими, оскільки ті діють старими політичними методами. На його переконання, через це вони становлять серйозну загрозу Україні.

Як підкреслив Гройсман у ефірі програми "Свобода слова", загроза від нових політиків полягає в тому, що вони можуть наобіцяти та не виконати свої обіцянки, відтак українське населення буде розчаровуватися.

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Те, що я бачу сьогодні й у нових політиках. Вони позиціонують сьогодні себе новими, але починають діяти тими ж старими методами. Вони обіцяють те, що не можуть виконати. Думаю, тут є два питання: або вони це розуміють і говорять неправду лише. Щоб їх обрали, або вони не розуміють, і це означає, вони обіцяють те, що потім не виконають, а люди, зі свого боку, будуть розчаровуватися,

– пояснив очільник Кабміну.

За його словами, такі політики є "ще одним ворогом, якому ми маємо дати бій".

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"Ми з вами заслуговуємо на відверту та чесну розмову між людьми та владою. І тоді, коли ми буде відрізняти, хто говорить правду та робить, а хто те, що ми хоче почути, але потім за цим немає жодних кроків, – ось тоді я думаю, що ми будемо формувати новий політичний клас, тому що у будь-які професія, зокрема й такій, як політик, мають бути люди професійними, досвідченими молодими, але фаховими, щоб робити зміни", – констатував Гройсман.

Він додає, що наразі не чує від політиків ні конкретних рішень, ні політичних рецептів, натомість від них лунають лише пусті обіцянки, які не буде виконано.