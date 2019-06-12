Детальний аналіз партійних списків: чим здивують парламентські вибори

Сьогодні ми поговоримо без ілюзій про списки партій: хто балотуватиметься в депутати на парламентських виборах. Від цього безпосередньо залежить, чи спроможна буде наступна Верховна Рада приймати якісні законопроекти, голосувати за реформи і взагалі сприяти розвитку України.

Тож, під час вибору партії, за яку ви будете голосувати, важливо знати не тільки прізвище лідера партії. Треба розуміти не тільки ідеологію партії, якщо вона взагалі у неї є. Принципово ознайомитись із складом цієї партії.

Читайте також: Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення

Чи є в списку партії фахівці та професіонали, чесні та порядні люди. Чи там лише наближені до лідера особи, такі собі "любі друзі". Чи затесались якісь "токсичні" і "зашкварені" фігури? Переважають у списку "нові обличчя" чи там виключно нафталінові "старі". Все це має значення.



Які партії мають шанси потрапити у парламент

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

"Слуга народу"

Фаворит перегонів, партія "Слуга народу", мала феноменальну підтримку приблизно 50% ще до оприлюднення списку партії. Навряд чи презентація списку кардинально змінить вподобання українців щодо цієї політичної сили.

Скажу чесно: більшість людей із презентованої сотні кандидатів у депутати від "Слуги народу" мені невідома. Але здивувало те, що третім номером у списку йде Ірина Венедиктова, яка провалила конкурсний відбір до Верховного суду України за результатами іспиту.

Також викликає запитання одинадцятий номер "Слуги народу" – скандальний Сергій Бабак, який називав "абсолютно реальною" зарплату вчителям в розмірі 4 тисячі доларів на місяць. Як мінімум, неоднозначними є кандидатури журналіста Олександра Дубинського й блогера Макса Бужанського, які будуть балотуватися по "мажоритарці" від "Слуги народу".

Адже Дубинський минулого року зустрічався в Австрії з головним редактором проросійського видання "Страна.ua" Ігорем Гужвою та екс-соратником Януковича Андрієм Портновим. А Бужанський є відвертим противником Революції гідності.



Олександр Дубинський з Ігорем Гужвою та Андрієм Портновим

Також не зрозуміло, чим заслужив собі місце в списку "Слуги народу" Дмитро Співак, який встиг побувати в команді Тимошенко, Королевської, Порошенка та є ведучим на телеканалі, який пов'язують із кумом Путіна. Крім того, в соцмережах обурились 100 місцем у списку Лізи Богуцької, блогерки та соратниці Михайла Саакашвілі, яка відзначилась провокаційними заявами.

Заради балансу, відзначимо фігуру в списку "Слуги народу", яка однозначно викликає симпатію та повагу. Це IT-підприємець Давид Арахамія. Він відомий ще тим, що заснував волонтерський фонд, який допомагає українській армії.

В принципі, список не остаточний. Якщо буде негативна реакція суспільства на тих чи інших осіб, керівництво "Слуги народу" обіцяє гнати в шию таких персонажів.

"Голос"

Партія "Голос" Святослава Вакарчука зібрала дуже потужну команду незаплямованих і фахових осіб.



Команда Вакарчука

Антикорупціонер Ярослав Юрчишин, IT-підприємиць Кіра Рудик, журналіст Сергій Рахманін, освітній експерт Іван Примаченко та інші. А вишенька на торті – це зірковий шоумен Сергій Притула.

З таким складом новостворена партія "Голос" має всі шанси обійти на виборах "Європейську солідарність" Петра Порошенка.

"Європейська солідарність"

Адже перша десятка списку оновленої БПП не зовсім вписується в тренд запиту на "нові обличчя". Другий номер у списку – Андрій Парубій, спікер Верховної Ради, добре відоме всім нам обличчя. Третій номер у списку – Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради, теж чинний політик.

Читайте також: Чому референдум про мирні угоди з Росією – це погана ідея

Ще в десятці списку "Європейської солідарності" є Іванна Климпуш-Цинцадзе – чинний віце-прем'єр з євроатлантичної інтеграції. "Новими обличчями" можна назвати хіба що військового Михайла Забродського, співачку Софію Федіну та медика-волонтера Яну Зінкевич.



Перша десятка списку Порошенка

А присутність голови Львівської ОДА Олега Синютки в десятці "Європейської солідарності" є, очевидно, винагородою за перемогу Порошенка в цьому регіоні під час президентських виборів.

"Батьківщина"

Юлія Тимошенко презентувала лише п'ятірку виборчого списку "Батьківщини". І там без "нових облич" – Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв. Знайомі до болю прізвища, давні партнери і соратники Юлії Володимирівни.



Перша п'ятірка у списку "Батьківщини"

Очевидно, ядерному електорату Тимошенко і не потрібні "нові обличчя" – головне, що вона очолює партію, цього достатньо.

"Українська стратегія"

Партія "Українська стратегія" Володимира Гройсмана до оприлюднення першої десятки кандидатів мала примарні шанси на потрапляння до парламенту, згідно з соціологією.

\

Команда Володимира Гройсмана

Чи зміниться ситуація зараз важко сказати, бо "новими обличчями" там навіть не пахне. У першій десятці партії – міністр освіти Лілія Гриневич, міністр культури Євген Нищук та міністр юстиції Павло Петренко.

"Сила і честь" та "Аграрна партія"

Не вразив "новими обличчями" у своїй політичній силі Ігор Смешко. Серед презентованої десятки списку партії "Сила і честь" цілих три особи – це колишні депутати "Самопомочі".



Смешко представив кандидатів до парламенту від партії "Сила і честь"

Ще одна особа – колишній депутат БПП. Також в десятці партії Смешка є екс-голова митниці. Ну, і куди ж без артистів у партії – співаки Білоножки.

Взагалі, масовий похід артистів у політику – це один із ключових трендів цієї передвиборчої кампанії. Наприклад, Михайло Поплавський очолив список "Аграрної партії".

І, якщо без жартів, то він виглядає доволі органічно для електорату цієї партії, який проживає в селах

"Опозиційна платформа – За життя", та "Опоблок"

От хто взагалі не напружувався щодо залучення "нових облич" до списку – це "Опозиційна платформа – За життя". Там, навпаки, одні ветерани української політики, які ідеологічно є проросійськими: Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич та інші.

"Білою вороною" в цій компанії представників "русского мира" виглядає Ілля Кива – він же був регіональним керівником "Правого сектору".

Спільний список кандидатів буде у "Опозиційного блоку", партії "Наші", "Миру та розвитку", "Відродження", "Довіряй справам".

Об'єднання націоналістів

Балотуватимуться по єдиному списку й націоналісти. Олег Тягнибок, Андрій Білецький і Дмитро Ярош об'єднали зусилля, очевидно, усвідомлюючи відсутність шансів на потрапляння до парламенту окремими силами.

Читайте також: Конституційний суд може скасувати дострокові вибори: причини і прогнози

Аналізуйте кандидатів у депутати, знаходьте кращих, цікавтесь новими прізвищами і живіть без ілюзій.