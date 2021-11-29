Яскравий приклад – "відкриття кримінальної справи" проти Бутусова, про що той сам уже встиг повідомити, яке, за уважного розгляду, виявляється "перевіркою обставин". Різниця, мабуть, між цими формулюваннями все ж є, хоча, для українського коментатора ця різниця не суттєва.

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Суперечки у показах

Характерно, як змінювалася версія самого Бутусова щодо того "легендарного відео". Спочатку він гордо особисто нищив ворогів України, а потім виявилося, що це все було не на фронті, а на навчаннях, а де і коли – він не скаже, але "давно".

Власне, це і будуть перевіряти, потім встановлять.

Самому Бутусову, звісно, нічого не буде, а тому, хто дав йому "постріляти", мабуть, може, щось і буде.

Бо у нас немає приватних гармат, ну і в армії все, начебто, має відповідати встановленим нормативно-правовим актам.

Не Діснейленд

От уявіть собі, кудись (навіть і навчання) приїхав певний депутат. Від якоїсь зловісної фракції. Наприклад, від тієї ж СН. І йому "дали постріляти". Ну, не відмовити ж поважному гостю у можливості розважитись?

Уявіть, яка би потім була страшенна "зрада", якби він згодом виклав відповідне відео з відповідним текстом?

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Думаю, точно був би не один коментар, що армія – не Діснейленд. І це правда. Не Діснейленд.

Немов малі діти

А от який висновок має бути зроблений компетентними українськими структурами – з допуском журналістів до ЗСУ треба бути обережнішим.

Ба більше, якщо це – українські журналісти. Тобто люди, у яких відчуття власної важливості обернено пропорційне до відповідальності за свої дії.

Простіше кажучи – вони як діти. Образяться на когось, і давай різні відосики завантажувати, аби усі побачили, що вони "круті". І хто знає , що вони при цьому оприлюднять.