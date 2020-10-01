Наприкінці 2020 року українська економіка почне знову зростати. Проте цього не станеться, якщо карантинні обмеження знову посилять.

В Україні економіка зазнала найбільшого негативного впливу від карантину в другому кварталі 2020 року. Тоді ВВП впав на 11,4%. Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Водночас Інфляція в Україні зросте на початку 2021 року: прогноз Мінекономіки

Зростанню економіки можуть стимулювати декілька чинників

Водночас очікується поступове відновлення динаміки виробництва провідних галузей економіки. Це впливатиме на динаміку інвестицій, експорту та споживчий попит домогосподарств.

Також очікується, що після внесених змін до бюджету фіскальна політика стимулюватиме зростання за рахунок нарощування витрат сектору загального державного управління.

Пом’якшення та подальше зняття карантину, пом'якшення монетарної політики дозволять пожвавити економічну активність й очікувати на відновлення зростання у четвертому кварталі 2020 року.

Але у випадку, якщо обмеження будуть посилюватись, економіка повернеться до низхідної динаміки, що сформує W-траєкторію,

– зазначили в Мінекономіки.

Як світова економіка переживає карантин

За оцінками експертів, економічні потужності планети знизяться на 4 – 5%. Багато європейських країн тяжко переносять другу хвилю коронавірусу. Відновлення економіки має розпочатись лише у 2021 році.