Що буде з економікою України через послаблення або посилення карантину
Наприкінці 2020 року українська економіка почне знову зростати. Проте цього не станеться, якщо карантинні обмеження знову посилять.
В Україні економіка зазнала найбільшого негативного впливу від карантину в другому кварталі 2020 року. Тоді ВВП впав на 11,4%. Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Водночас Інфляція в Україні зросте на початку 2021 року: прогноз Мінекономіки
Зростанню економіки можуть стимулювати декілька чинників
- Водночас очікується поступове відновлення динаміки виробництва провідних галузей економіки. Це впливатиме на динаміку інвестицій, експорту та споживчий попит домогосподарств.
- Також очікується, що після внесених змін до бюджету фіскальна політика стимулюватиме зростання за рахунок нарощування витрат сектору загального державного управління.
- Пом’якшення та подальше зняття карантину, пом'якшення монетарної політики дозволять пожвавити економічну активність й очікувати на відновлення зростання у четвертому кварталі 2020 року.
Але у випадку, якщо обмеження будуть посилюватись, економіка повернеться до низхідної динаміки, що сформує W-траєкторію,
– зазначили в Мінекономіки.
Як світова економіка переживає карантин
За оцінками експертів, економічні потужності планети знизяться на 4 – 5%. Багато європейських країн тяжко переносять другу хвилю коронавірусу. Відновлення економіки має розпочатись лише у 2021 році.