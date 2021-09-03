Що підписано?

Рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Читайте також США готові допомогти припинити війну: Єрмак уточнив теми розмови Зеленського і Байдена

Сторони:

Міністерство оборони України та Міністерство оборони США.

Хто підписував?

Міністр оборони України Андрій Таран та Міністр оборони США Ллойд Остін в присутності президента України Володимира Зеленського.

Багатьох бентежить термін "рамкова угода" і неюристам здається, що це щось умовне, про наміри, а не про конкретні дії між сторонами, які домовлялись.

Наразі, рамкова угода – це документ спільної оборонної політики. Простими словами – спочатку домовляються та підписують угоду, яка визначає цілі оборонного партнерства та порядок їх досягнення.

Наступний етап – досягнення цілей тими шляхами, про які домовились сторони у рамковій угоді.

Цією угодою ми уповноважені на контракти, спільні операції, навчання, тренування, реформаційні перетворення, створення інституцій і нових спроможностей, застосовуючи власні ресурси та безпекову допомогу США.

Ось на цьому етапі вже з'являться цифри, строки, роботи, об'єкти тощо, але це вже буде не одна угода, а багато – по кожному напряму оборонного партнерства, який був узгоджений рамковою угодою.

До теми Дали грошей і зобов'язань: після візиту у США Зеленський захоче робити реформи

Що ці домовленості означають для України?

Рух вперед українсько-американського співробітництва в оборонній сфері, що посилить обороноздатність України.

Що це за напрями оборонного співробітництва, про які домовились і по яким будуть реалізовуватись подальші спільні дії, заходи, контракти тощо?

підтримка США, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань;

проведення реформ у секторі оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО;

збільшення прозорості українських оборонних закупівель, впровадження реформ корпоративного управління, розбудова стратегічного партнерства у сфері науки та технологій;

поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективній протидії зовнішнім загрозам;

посилення співпраці у сфері кібербезпеки;

більш тісне партнерство між оборонними розвідувальними спільнотами для підтримки військового планування та оборонних операцій.

І з геть очевидного: