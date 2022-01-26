Є навіть така теорія, що весь цей "сюр" з перекиданням військ і техніки був задуманий Путіним з однією єдиною метою. Він хотів, щоб про нього говорили всі – багато і часто.

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До речі, цю теорію я не на анонімних телеграм-каналах знайшла, а зі слів російського опозиційного політика Дмитра Гудкова. "Путін хоче далі перебувати в центрі уваги. Хоча зараз мені здається, що вони починають враховувати економічні ризики.

Варто подивитись, що відбувається з курсом рубля: 8% або 9% втрати за останні 2 тижні. Мені здається, цю ситуацію треба вирішити у найближчі кілька годин. Адже далі це загрожує великими економічними втратами", – пояснив Гудков.

Гудков розповів про економічні загрози Росії: дивіться відео



Путін втрачає підтримку

За його словами, мовиться не тільки про втрати в економіці, а й у підтримці: не Заходу, а ту підтримку, що "за поребриком" він втратив вже давно. Про підтримку звичайного "русского Ивана", який останнім часом теж не впевнений, що хоче кудись йти воювати – холодно дуже.

Хоча думку Гудкова (про ненапад Росії), треба зауважити, розділяють не всі. Зокрема і через те, що деякі посольства, щоб там ми не казали і у чому би нас не переконувала влада, почали відкликати своїх дипломатів з України.

Однак варто зауважити, що не всі і навіть не половина. За попередніми даними, лише 4 країни зі 129 повідомили, що частково вивезуть своїх співробітників з України. Принаймні, така офіційна інформація є у нашому Міністерстві закордонних справ.

Зауважу! Першими частково скоротили персонал своєї дипмісії США. Однак посольство, кажуть, працюватиме у звичному режимі.

Далі були британці. Приблизно половину з них повернуть з України на Батьківщину. Бо хоч реальної загрози зараз немає, але Борис Джонсон впевнений, що Росія в засіках таки тримає план блискавичної війни, яку може у разі чого розпочати на території України.

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Поїдуть додому і працівники дипмісії Австралії. А Німеччина повертає додому родичів співробітників свого посольства в Києві. Щодо Євросоюзу і НАТО – вони кажуть, що реальної загрози не бачать. Однак російський публіцист Андрій Піонтковський бачить.

Війна дуже ймовірна. Путін ніколи не приховував своєї мети знищити Україну. Він навіть про це цілу наукову статтю написав, що не існує жодної України і народу. Однак він чудово розуміє ризики повномасштабного вторгнення. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Про які ризики мовиться

Нагадаю, про які ризики мовиться:

відключення від SWIFT;

заборона взагалі користуватися доларом як валютою;

санкції для на найближчого оточення Путіна та й зокрема самого глави Кремля;

військова відповідь на військову агресію.

Утім царь був би не царь, якби не підготував собі шляхи відступу і ними можуть стати терористичні республіки. Для цього "ручна дума" Путіна підготувала вже навіть проєкт відповідного рішення. У лютому збирається його розглянути, після чого направити Путіну на підпис.

Повний випуск "Такі справи" за 25 січня: дивіться відео

У Раді підтримали звернення про військовий шантаж

В цей час наша Верховна Рада, яка повернулась із затяжних новорічних канікул, у перший день роботи під куполом підтримала проєкт постанови про звернення до міжнародних інституцій та парламентів іноземних держав про військовий шантаж щодо України з боку Росії.

Про що там мовиться Проєкт підтримали усі фракції та групи, окрім, звісно, "Опозиційної платформи – За життя". У документі мовиться про те, що вимоги Росії до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів і норм міжнародного права.

Вже незабаром такі листи зі зверненнями мають надійти в Організацію Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Тимошенко може спати спокійно

Тож, можна сказати, нарешті Юлія Тимошенко може спати спокійно. Вас може трохи збентежити, чому я так переймаюся сном очільниці БЮТ, та насправді все просто. В понеділок (24 січня – 24 канал) на сторінці Юлії Тимошенко з'явився допис.

"Сьогодні кожна українська родина живе з запитанням "Буде повномасштабна війна чи ні? Вивозити свої родини чи ні? Як захищати людей? Що взагалі робити і як далі жити?". Настав час не просто подумати про Україну, а відкинути у сторону всі амбіції і створити уряд національної єдності", – сказала у виступі Тимошенко.

Виступ Юлії Тимошенко: дивіться відео



Про це каже Юлія Тимошенко, яка майже місяць до цього провела на відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Певно, там під теплим сонцем і з шумом моря у вухах думається набагато краще.

Дорогий відпочинок "слуг"

Десь там поруч з нею відпочивав і відомий своїми неоднозначними висловами і Микола Тищенко. У Європі канікули провів і голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов. "Слуга народу" відпочивав у Португалії.

Опісля вилетів на Занзібар. У 2022 році – це один з найпопулярніших та найдорожчих напрямків. Вартість туру для всієї родини в чотиризірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень.

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В Індійському океані на Мальдівах, як повідомляють ЗМІ, плавав ще один народний депутат Артем Культенко. За версією ЗМІ, витратив на готель приблизно 700 тисяч гривень.

Це лише кілька прикладів. Але для чого я вам їх навела? Точно не із заздрості чи щоб присоромити. Абсолютно ні. Кожен має право витрачати зароблені гроші на свій смак і розсуд. Я розповіла це для того, щоб ви не давали політикам шансу собою маніпулювати.

Бо відпочивали всі і насолоджувалися святами всі, навіть Петро Порошенко у своєму турне Європою. Тому не треба зараз звинувачувати один одного у бездіяльності і "тикати" один на одного пальцями, даючи привід Європі сказати: "Слухайте, якщо вас не хвилює питання агресії Росії, то чому нас це має хвилювати?".

Дуда скликає Раду нацбезпеки

Поки Європа на ваші внутрішні чвари не звернула увагу, я теж зміщу фокус нашої уваги: із внутрішньополітичного на зовнішньополітичний.

Розкажу вам про те, що на кінець тижня президент Польщі Анджей Дуда скликає Раду національної безпеки, зокрема через ситуацію довкола України. Хоча для самої Польщі, кажуть, зараз немає жодних загроз.

Додам! Ввечері в понеділок (24 січня – 24 канал) вже відбулася одна відеоконференція за участі президента США Джо Байдена та лідерів Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Британії, ЄС і НАТО.

Хоч Анджей Дуда і зазначив, що не може детально переказувати зміст відеоконференції з західними лідерами, але тут і здогадуватись особливо немає про що. Бо точно говорили про Україну і про те, що робити, якщо Росія вдасться до нової агресії.



Дуда скликає Раду нацбезпеки / Фото Getty Images

Про це зараз говорять всі: від великого до малого; від лідерів країн до мешканців цих самих країн. Щоб далеко не ходити, візьмемо ту саму Польщу, поки їхній президент спілкувався з лідерами інших держав.

Поляки висловили свою думку у соцопитуванні. Згідно із ним, третина опитаних, а саме 66% говорить, що у разі нападу Росії Польща повинна підтримувати Україну, 26,6% вважають, що не повинна, 7,2% опитаних не визначилися з думкою.

Поки поляки думають, Чехія каже, що не залишить Україну сам на сам із Росією і завжди підставить своє дружнє плече, що не можна сказати про Німеччину.

"Момент істини" із Німеччиною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба влучно зауважив, що зараз між нашими країнами настав справжній "момент істини". У 2014 році Німеччина зробили для нас дуже багато, зокрема у питанні запровадження санкцій проти Росії, підтримки реформ та української економіки.

Однак минуло 8 років і тепер Німеччина всім своїм видом демонструє, що далі рухатися не готова. Якщо ще "вчора" це була війна Росії проти України, то тепер у неї втягнуті і країни НАТО, і Білорусь.

Білоруські прикордонники можуть відкривати вогонь

Вона днями надала ширші повноваження своїм прикордонникам, повідомивши, що у разі ймовірної загрози їхньому життю, вони можуть відкривати вогонь на ураження польськими прикордонниками.

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Водночас під ймовірною загрозою вони мають на увазі будь-які провокації зі сторони поляків. До речі, останні продовжують будувати стіни, щоб максимально відгородитися від таких от сусідів, що б я і нам порадила зробити.