Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він назвав 3 головних фактори, які, на його думку, можуть змусити Путіна відвести війська.
До теми Перекидання військ до кордонів України – це блеф і розпач Путіна, – Фейгін
Бажання Путіна
Президент Росії дуже чекає, аби йому поступився Джо Байден в питанні України. Хоче, щоб його бажання задовольнили.
Якщо Байден поступиться і скаже, що підтримує мінські домовленості – тоді втратиться сенс вторгнення в Україну. Можна буде політичними механізмами тиснути на Банкову і Київ. Тоді ніхто не наважиться і знову скаже, що це були навчання. Ми це вже чули восени.
Воєнне постачання і мобілізація
Ще один момент, який може налякати Росію, це воєнне постачання і мобілізація в Україні.
"Можливо, навіть мобілізація резервістів, яку відкладають в Україні через великі витрати. Це може статись, якщо Вашингтон дасть достатньо грошей", – зазначив Фейгін.
Позиція Вашингтону
Наразі Кремль веде перемовини тільки з Вашингтоном. Саме тому Фейгін вважає, що все залежатиме від поведінки США.
"Якщо позиція буде достатньо жорсткою – Путін не наважиться (на вторгнення – 24 канал). Якщо ж вона буде непоступливою, але коливатиметься – тоді буде велика спокуса показати силу. Так Путін поступав раніше. Чи змінився він – покаже час", – підсумував російський правозахисник.
Фейгін про можливе вторгнення Росії: дивіться відео
Ймовірне вторгнення Росії: останні новини
- Олексій Резніков 3 грудня повідомив, що біля кордону України дислокуються 94 тисячі російських військових.
- В Україні припустили, що ймовірна атака відбуватиметься у січні 2022 року. Однак чи справді вторгнення станеться – невідомо.
- Варто зазначити, що тема загострення між Україною та Росією може стати головною на перемовинах президента США Джо Байдена та глави Кремля Володимира Путіна.