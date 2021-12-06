Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он назвал три главных фактора, которые, по его мнению, могут заставить Путина отвести войска.

К теме Переброска войск к границам Украины – это блеф и отчаяние Путина, – Фейгин

Желание Путина

Президент России очень ждет, чтобы ему уступил Джо Байден в вопросе Украины. Хочет, чтобы его желание удовлетворили.

Если Байден уступит и скажет, что поддерживает минские договоренности, тогда потеряется смысл вторжения в Украину. Можно будет политическими механизмами оказывать давление на Банковую и Киев. Тогда никто не отважится и снова скажет, что это были учения. Мы это уже слышали осенью. Марк Фейгин Российский правозащитник

Военная поставка и мобилизация

Еще один момент, который может напугать Россию, это военные поставки и мобилизация в Украине.

"Возможно, даже мобилизация резервистов, которую откладывают в Украине из-за больших затрат. Это может произойти, если Вашингтон даст достаточно денег", – отметил Фейгин.

Важно! Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Украина в кратчайшие сроки готова мобилизовать резервистов первой и второй очереди. Однако это будет делаться в случае военного вторжения России.

Позиция Вашингтона

Пока Кремль ведет переговоры только с Вашингтоном. Поэтому Фейгин считает, что все будет зависеть от поведения США.

"Если позиция будет достаточно жесткой – Путин не решится (на вторжение – 24 канал). Если же она будет неуступчива, но будет колебаться – тогда будет большой соблазн показать силу. Так Путин поступал раньше. Изменился ли он – покажет время", – подытожил российский правозащитник.

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