Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он назвал три главных фактора, которые, по его мнению, могут заставить Путина отвести войска.
К теме Переброска войск к границам Украины – это блеф и отчаяние Путина, – Фейгин
Желание Путина
Президент России очень ждет, чтобы ему уступил Джо Байден в вопросе Украины. Хочет, чтобы его желание удовлетворили.
Если Байден уступит и скажет, что поддерживает минские договоренности, тогда потеряется смысл вторжения в Украину. Можно будет политическими механизмами оказывать давление на Банковую и Киев. Тогда никто не отважится и снова скажет, что это были учения. Мы это уже слышали осенью.
Военная поставка и мобилизация
Еще один момент, который может напугать Россию, это военные поставки и мобилизация в Украине.
"Возможно, даже мобилизация резервистов, которую откладывают в Украине из-за больших затрат. Это может произойти, если Вашингтон даст достаточно денег", – отметил Фейгин.
Позиция Вашингтона
Пока Кремль ведет переговоры только с Вашингтоном. Поэтому Фейгин считает, что все будет зависеть от поведения США.
"Если позиция будет достаточно жесткой – Путин не решится (на вторжение – 24 канал). Если же она будет неуступчива, но будет колебаться – тогда будет большой соблазн показать силу. Так Путин поступал раньше. Изменился ли он – покажет время", – подытожил российский правозащитник.
Фейгин о возможном вторжении России: смотрите видео
Вероятное вторжение России: последние новости
- Алексей Резников 3 декабря сообщил, что вблизи границы Украины дислоцируются 94 тысячи российских военных.
- В Украине допустили, что вероятная атака будет происходить в январе 2022 года. Однако действительно ли вторжение произойдет – неизвестно.
- Следует отметить, что тема обострения между Украиной и Россией может стать главной на переговорах президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.