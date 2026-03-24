"Ми усі можемо тут загинути" Зізнання українських командирів про найважчі рішення на війні

Командир – це не просто військовий лідер, що не має сумнівів та страху. Насамперед – це людина, яка щоденно переживає й несе моральний тягар вибору, відповідаючи за людей, що поруч.

У фільмі "Командири. Важкі рішення" з документального циклу "Подвиг бути людиною" троє командирів відверто діляться своїми переживання на службі, розповідають про те, що для них головне у роботі та що допомагає не зламатися у надважких обставинах. Детальніше про це та не тільки – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

"Тягар відповідальності змінює": історія командира Кочевенка

Підполковник, офіцер Збройних сил та командир Юрій Кочевенко жартує, що до 2014 року про українську армію знав тільки те, що не служить у ній. На той час він й уявити не міг, який шлях зрештою чекає на нього у Збройних силах України.

Я досі себе вважаю цивільною людиною. Я не вважаю себе професійним військовим, тому що мої плани на життя, моє сприйняття життя лежить у цивільній площині. Але 8 років я повністю присвятив себе своїй батьківщині – від солдата через молодшого офіцера в десантно-штурмовому батальйоні до офіцера Генштабу і знову до офіцера у десантно-штурмовій бригаді,

– розповів Юрій.

Протиріч у цьому військовий не бачить, адже він просто хоче, щоб в Україні жили його діти, як жили його предки – вільно й щасливо.

На думку Юрія, головне завдання командира – підготувати спроможну команду до виконання поставлених завдань. Він також має вміти ухвалити рішення, а потім за нього відповідати.

"Бути командиром – це бути здатним вести за собою людей – не посилати, а вести. Не тому що на тобі погони, а тому що вони вірять у тебе, а ти – в них. Мій принцип як командира, що я ніколи не пошлю людей туди, куди не готовий піти сам", – переконаний Юрій.

Військовий наголосив, що вже бувши майором, брав участь у стрілецьких боях. Зрештою, солдати перестали дивуватися, що бачать комбата на передовій, хоч спочатку це й викликало подив. Це й формує в колективі атмосферу, де всі розуміють, що є частиною однієї команди.

Та, на жаль, не всі старання дають результат. Іноді сила, з якою зіштовхуються на полі бою, є такою значною, що перебороти її, хай би що ти не робив, не вдається.

У мене загинув заступник з тилу – майор Єгоров. Був важко поранений начальник штабу. Загинув начальник медичного пункту Крапівін, а за ним загинув заступник начальника медпункту Росицький. Я міг би довго перераховувати імена своїх загиблих побратимів. Це саме ті офіцери, які своїм прикладом показували, що в бій не посилають, а ведуть…

– поділився Юрій.

За словами військового, тягар відповідальності змінює. До того, як він став командиром, був трохи веселішим і дещо легше ставився до життя.

"У нас є жарт, що всі у ЗСУ, в кого посада починається на "к", – найнещасніші люди: командир відділення, командир взводу, командир роти, командир батальйону… Це велика відповідальність, але водночас і можливість щось зробити", – додав військовий.

Найбільшою підтримкою для Юрія є його сім'я: дружина, троє діток та собаки.

"Мені було лише 20": відверте зізнання ветерана Копчатова

Ветеран, екскомандир розвідроти підрозділу ВР ЗСУ Богдан "Ахілл" Копчатов у 2014 році вступив до Військової академії у Львові. Рішення, каже, було елементарним, адже перед тим почалась Революція гідності, а потім і війна на Сході України. На той час долучитись до війни повноцінно Богдан не міг, адже був неповнолітнім. Батьки рішення сина підтримали, й так почалась його історія.

2018 року, в суботу, у нас був випускний, а вже в понеділок ми всі були на Донбасі. А на перше завдання у складі розвідвзводу я пішов на наступний день, коли прийняв посаду командира взводу. Це було у селищі Піски – на околицях Донецька. Я відчув війну на смак, на запах і на дотик. Війна – це запах горілого людського м'яса, перемішаний із землею, закутаний у людські крики.

– поділився Богдан.

Тоді "Ахіллу" було лише 20 років. Він зізнався, що тоді ще не усвідомлював глибини того, що відбуватиметься. Розуміння прийшло з часом.

Перші втрати у підрозділі Богдана були через місяць після його приходу на посаду командира роти. Тоді бійці виконали завдання, й коли поверталися з точки евакуації на позицію, в їхній вантажний автомобіль прилетіло дві протитанкові ракети. У машині було 10 людей, двоє з яких загинули, ще вісьмох – важко поранило. На той момент Богданові було 22 роки. Цей день він назвав "дуже важким".

Я жодного разу не сказав людям, що всі з них повернуться додому живими. Тому що усвідомлював, що почалась велика війна, ми усі можемо тут загинути. Я відверто казав, якщо ми загинемо – загинемо як воїни, виконуючи завдання, а не під магазином із пляшкою алкоголю в руці,

– зізнався Богдан.

"Ахілл" запевнив, що попри все, на війні не можна втрачати людяність: потрібно бути жорстким, але не жорстоким. Адже іноді все, що потрібно – обійняти бійця й дати йому трохи часу. Зрештою, командир є такою ж людиною, як і інші військові: з ним можна поговорити, пожартувати, бути відвертим.

"Рано чи пізно ця війна закінчиться. Чи доживу я до цього? Не знаю. Можливо, я просто видихну й зрозумію, що це все. Але ніякої радості не буде, тому що загинули найближчі для мене люди: я хрестив їхніх дітей, вони рятували мені життя. Зараз їх немає, я більше ніколи їх не побачу, а за цих людей я був готовий померти, і вони заради мене йшли під кулі…", – поділився важкими спогадами Богдан.

"Під час війни я вам і батько, і брат": розповідь офіцера Озерова

Михайло Озеров – старший лейтенант, офіцер групи безпеки операцій відділу планування G5 штабу 2-го корпусу НГУ "Хартія". До війни був актором, режисером театру та кіно.

У 2022 році почув про добровольче формування територіальної громади "Хартія" (ДФТГ) і долучився до неї зі своїми друзями. Історія з ДФТГ закінчилась у Бахмуті – тоді почалося формування бригади. Михайло став командиром бригади – завдань ставало все більше.

Командир повинен знати про своїх підлеглих все. Я своїм так і кажу: "Не соромтесь, під час війни я вам брат, чоловік, батько. Якщо є якісь особисті питання чи проблеми – говоріть, "вивалюйте" все. Немає таких питань, які б ми не могли вирішити". Тому, звісно, всі люди у підрозділі рідні,

– наголосив Михайло.

Військовий зізнається, що змінився після вторгнення – став принциповішим, відповідальнішим. Проте зрозумів, що на війні людяність може зберегти лише людяність. Ставлення до людей визначає їхнє ставлення до тебе.

"Я ставлюсь до своїх побратимів так, як до своєї родини. Вони всі є моїми братами та сестрами, не любити їх неможливо", – пояснив Михайло.

Важливу роль на війні відіграє гумор, хоч він і складається з болю, каже військовий. У нього є чимало історій, коли поранені бійці "чорно" жартували над собою. Проте це допомагає їм та іншим довкола. Зрештою, сміх таки продовжує життя…