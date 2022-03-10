Що робити, якщо немає питної води з джерел централізованого водопостачання

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як діяти у разі нестачі централізованого водопостачання. Зокрема варто використовувати воду з колодязів та бюветів.

Відповідну інформацію у МВС розповіли 10 березня. Це трапилось на 15 день війни, адже країна-агресор блокує постачання води, їжі та ліків у міста України.

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У МВС порадили, що робити при відсутності централізованого водопостачання

У випадку відсутності води, радять використовувати воду з інших джерел. Зокрема з:

бюветів, колодязів, шахтних криниць;

або знайти пункт розливу води чи бутельовану питну воду.

Додають, що вода з відкритих водойм – тільки технічна. Її треба зберігати у закритих ємностях. Мати запас на 2 – 3 доби.

Кип'ятіння протягом 10 хвилин є ефективним методом знезаразити воду. Таку воду можна пити добу.



У МВС розповіли, як діяти, коли немає води / Інфографіка МВС України



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