Що робити, якщо немає питної води з джерел централізованого водопостачання

10 березня 2022 , 20:25
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Джерело:

телеграм МВС України

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як діяти у разі нестачі централізованого водопостачання. Зокрема варто використовувати воду з колодязів та бюветів.

Відповідну інформацію у МВС розповіли 10 березня. Це трапилось на 15 день війни, адже країна-агресор блокує постачання води, їжі та ліків у міста України. 

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У МВС порадили, що робити при відсутності централізованого водопостачання

У випадку відсутності води, радять використовувати воду з інших джерел.  Зокрема з:

  • бюветів, колодязів, шахтних криниць;
  • або знайти пункт розливу води чи бутельовану питну воду. 

Додають, що вода з відкритих водойм – тільки технічна. Її треба зберігати у закритих ємностях. Мати запас на 2 – 3 доби.

Кип'ятіння протягом 10 хвилин є ефективним методом знезаразити воду. Таку воду можна пити добу.


У МВС розповіли, як діяти, коли немає води / Інфографіка МВС України


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Автор: Діана Квасневська