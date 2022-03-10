Що робити, якщо немає питної води з джерел централізованого водопостачання
Джерело:телеграм МВС України
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як діяти у разі нестачі централізованого водопостачання. Зокрема варто використовувати воду з колодязів та бюветів.
Відповідну інформацію у МВС розповіли 10 березня. Це трапилось на 15 день війни, адже країна-агресор блокує постачання води, їжі та ліків у міста України.
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У МВС порадили, що робити при відсутності централізованого водопостачання
У випадку відсутності води, радять використовувати воду з інших джерел. Зокрема з:
- бюветів, колодязів, шахтних криниць;
- або знайти пункт розливу води чи бутельовану питну воду.
Додають, що вода з відкритих водойм – тільки технічна. Її треба зберігати у закритих ємностях. Мати запас на 2 – 3 доби.
Кип'ятіння протягом 10 хвилин є ефективним методом знезаразити воду. Таку воду можна пити добу.
У МВС розповіли, як діяти, коли немає води / Інфографіка МВС України
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