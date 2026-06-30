УБД та військовий квиток можна відновити: що для цього потрібно

Якщо солдат втратив посвідчення УБД або військовий квиток, то усі документи можна легко відновити. Для цього спершу необхідно написати заяву.

Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП.

Дивіться також Без цього – одразу в ТЦК: що зобов'язані носити з собою чоловіки, якщо Резерв+ не працює

Що робити, якщо втратили посвідчення УБД або військовий квиток?

У ТЦК зазначили, що документи відновлюють:

військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу – орган сектору безпеки та оборони, де вони проходять або проходили службу;

добровольцям, які отримали статус УБД за рішенням міжвідомчої комісії Мінветеранів, – Міністерство у справах ветеранів України.

Подати документи можна через Мінветеранів або ж найближчий ЦНАП.

Що потрібно для відновлення посвідчення УБД:

заява у довільній формі;

копія паспорта;

копію РНОКПП (ІПН);

фотокартка 3/4;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

посвідчення, яке підлягає заміні (якщо воно збереглося).

У ТЦК наголосили, що у разі подання документів через представника додатково слід надати довіреність і документ, що посвідчує його особу, а прийом здійснює Міністерство у справах ветеранів України або ЦНАП.

Де військові ТЦК можуть перевіряти документи?

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації військово-облікові документи можуть перевіряти у різних місцях — від блокпостів до місця роботи. У деяких випадках громадянину під час цього можуть вручити повістку.

За словами представника ТЦК, перевірка документів може проводитися: за місцем проживання, на роботі, у громадських місцях, у громадських будівлях, на блокпостах та у пунктах перетину державного кордону.

У ТЦК наголосили, що особливу увагу звертають на відповідність паперових документів даним в електронному реєстрі. Якщо виявляються розбіжності або людина має статус порушника правил військового обліку, це може стати підставою для вручення повістки.