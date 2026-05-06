Що росіяни планують робити з окупованими територіями: розвідка отримала документи
- Розвідка отримала документи про плани Росії розграбувати окуповані території України, подібно до ситуації на Донбасі.
- Росія планує наростити видобуток корисних копалин на 18 родовищах, а також активно вивозити цьогорічний врожай зерна.
Розвідка отримала документи про плани Росії на окуповані території України. Південні області країни Росія хоче розграбувати, як свого часу Донбас.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів у телеграмі.
Що Росія хоче робити з окупованими територіями?
На окупованих територіях півдня України Росія планує провести такі ж заходи розграбунку та деіндустріалізації, як і на Донбасі.
Ворог також планує наростити видобуток корисних копалин на 18 родовищах. Йдеться про титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден та графіт.
Цьогорічний врожай зерна так саму будуть активно вивозити.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готуєтсья протидіяти цьому мародерству.
Чи зважиться Росія на ядерний удар по Україні?
Експерт Олексій Їжак вважає, що ймовірність ядерного удару Росії по Україні майже виключена через страх російського керівництва.
На його думку, Росія може здійснити масований неядерний удар для демонстрації сили перед парадом 9 травня, але це радше ознака страху, ніж реальна загроза.