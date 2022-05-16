Рабський менталітет

Ось, наприклад, мені розповіли про Омськ та область, що там дуже багато. І це навіть не дивно. Найбідніше місто-мільйонник, соціальні ліфти в якому (як і загалом у Росії) не ведуть нікуди.

Цікаво Чому Україні не потрібна капітуляція Москви

Ось багато хто йде в армію, а куди їм ще йти? Великих знань ніхто не вимагає. У результаті багато хто, як стадо, просто йдуть на забій.



У кращому випадку російські окупанти повертаються додому з війни в Україні вантажем "200" / Фото "Кореспондента"

Втім, це вже така історична традиція у РФ. У перші дні Другої світової війни на теренах СРСР мільйони гинули, але Сталіна ніхто не повісив. Раби – вони і зараз раби теж.

Важливе – на Чернігівщині утворився "цвинтар" знищеної техніки російських окупантів: дивіться відео