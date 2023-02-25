Світ готувався до падіння Києва, але рік потому він стоїть: повний текст промови Байдена

Це найбільша війна в Європі за три чверті століття. І ви перемагаєте всупереч очікуванням усіх, крім ваших власних. Ми певні, що ви продовжуватимете перемагати.

24 Канал публікує повний текст промови президента США Джозефа Байдена на пресконференції під час візиту до Києва.

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Дякую, пане президенте. Ви знаєте, рік тому ми говорили телефоном. У Вашингтоні була пізня ніч, а тут, у Києві, ранок. Російські літаки в повітрі, танки йдуть через ваш кордон. Ви сказали, що чуєте вибухи за вікном. Я ніколи цього не забуду. І світ ось-ось мав змінитися.

Я добре це пам'ятаю. Бо далі я запитав вас: "Що, пане президенте? Що я можу для вас зробити? Чим я можу бути корисним?" Ви сказали: "Зберіть світових лідерів. Попросіть їх підтримати Україну". Зберіть світових лідерів і попросіть їх підтримати Україну. Ви також сказали, що не знаєте, коли ми зможемо поговорити знову.

Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва… можливо, навіть до кінця України. Здається, що це було набагато раніше, ніж рік тому. Рік по тому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці з вами, весь світ із вами.

Маю сказати, що Київ підкорив моє серце. Я приїжджав сюди 6 разів як віцепрезидент, один раз як президент. У 2009 році я вперше приїхав сюди як віцепрезидент, потім, у 2014 році, я тричі приїжджав після Революції Гідності. 2015 року я знову приїхав виступити перед Радою, говорити про розбудову сильної демократії. Я знову приїхав у 2017 році, саме перед тим, як залишити посаду віцепрезидента. Я знав, що повернуся, але хотів бути певним.

Хоча вибори закінчилися і Барак і я мали залишити Білий дім, я вирішив ще раз з'їздити в Київ, поки новий президент не склав присягу.

Тому, президенте Зеленський, для мене було великою честю зустрітися тут, у Києві, з вашими військовими, розвідниками, вашими дипломатичними командами, громадськими лідерами, які виявили мужність і допомогли своїй країні.

Вражає, як у найтемнішу годину всі виявили мужність. Усі – жінки, маленькі діти намагалися зробити хоч щось – витягували людей із будинків після обстрілів, які я вважаю воєнним злочином. Це жахливо. І весь світ це бачить, дивиться на це. Це найбільша війна в Європі за три чверті століття. І ви перемагаєте всупереч очікуванням усіх, крім ваших власних.

Ми певні, що ви продовжуватимете перемагати. Ви знаєте, відколи я восени, близько року тому, отримав перший звіт розвідки, ми думали про те, як згуртувати решту світу. Як мені допомогти вам з обіцянкою, яку ви просили мене дати – згуртувати світ? Як змусити світ реагувати? Американці незалежно від їхніх політичних поглядів вирішили, що вони підуть уперед. Американці знають, наскільки це важливо.

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Неприборкана агресія є загрозою для всіх нас. Ми створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану по всьому світу. Понад 50 націй допомагають Україні захищатися безпрецедентною військовою, економічною і гуманітарною підтримкою. Ми об'єднали провідні економіки світу, що змушують Росію платити величезну ціну і тиснуть на її економіку.

Разом ми пообіцяли близько 700 танків, тисячі одиниць бронетехніки, тисячі артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, понад 50 найновіших ракетних систем, протикорабельні та системи ППО… Ми оголосимо ще про пів мільярда доларів допомоги. І це лише те, що стосується США.

Сьогоднішнє оголошення включає артилерійські боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin та протитанкової зброї, радари для спостереження за повітряним простором, які допоможуть захистити український народ від бомбардувань з повітря. Пізніше ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від санкцій та підтримати російську воєнну машину. І завдяки двопартійній підтримці у Конгресі цього тижня ми надамо мільярди прямої бюджетної підтримки, яку уряд може використати одразу, щоб забезпечити основні потреби громадян.

Ціна, яку довелося заплатити Україні, є надзвичайно високою. І кількість жертв надзвичайно велика. Ми сумуємо разом із сім'ями тих, чиї життя забрала жорстока та несправедлива війна. Ми знаємо, що попереду дуже важкі дні, тижні та роки.

Але метою Росії було стерти Україну з мапи. Путінська загарбницька війна зазнає поразки. Російські військові втратили половину території, яку захопили. Десятки тисяч молодих талановитих росіян тікають, не бажаючи повертатися до Росії. Тікають не просто від армії – тікають від самої Росії. Тому що вони не бачать майбутнього у своїй країні. Російська економіка зараз ізольована й занепадає.

Путін вважав, що Україна слабка, а Захід роз'єднаний. Як ви знаєте – я казав вам на початку, пане президенте, – він розраховує на те, що ми не триматимемося разом, на нездатність НАТО зберегти єдність. Він розраховує на те, що ми не зможемо залучити інших на підтримку України. Він думав, що зможе переграти нас. Я не думаю, що зараз він думає так само. Бог знає, про що він думає, але навряд чи про це. Але він повністю помилився. І рік по тому докази цьому – тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом.

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Пане президенте, я радий можливості здійснити візит у відповідь після вашого приїзду в нашу країну, у Вашингтон.

Нещодавно ви говорили Конгресу: "Ми не боїмося, і ніхто у світі не повинен боятися". Ви та всі українці, пане президенте, щодня нагадуєте світові, що означає слово мужність. Усі сектори вашої економіки, всі сфери життя… Це вражаюче. Це нагадує нам, що свобода безцінна. За неї варто боротися стільки, скільки потрібно. І саме стільки ми будемо з вами, пане президенте, – стільки, скільки буде потрібно.