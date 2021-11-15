И для таких людей вы, считаете, что государство должно держать цены ниже рынка? Чтобы у них было на что оплатить услуги нового тренера личностного роста, купить себе крем для борьбы с радиоактивным излучением Юпитера и оплатить ретрит по восстановлению кармы?

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Небольшое жизненное наблюдение.

Есть люди, которые говорят "Война – это выдумка политиков. Все люди братья. Мы должны говорить друг с другом. Русские и украинцы – это братья, которых сталкивает какая-то третья сила, которой выгодна война".

Также есть люди, которые говорят "Прививка – это вмешательство в личное тело человека и нарушение прав. Да, мы не антивакцинаторы, но нужны годы, чтобы убедится в безопасности вакцины, да и вообще лучшее средство – это собственный иммунитет, который надо поддерживать".

Так вот, а вы не замечали, что чаще всего – это одни и те же люди?

И, да, это те самые люди, которые покупают фейковые сертификаты о прививке. И они, конечно же, против коррупции. И хотят жить, как в Европе.

Очень хотят. Даже когда в Европе сплошной разгул надругательства над свободой в их понимании, ведь там вакцинировано до 80% населения.