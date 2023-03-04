Що насправді сталося на Брянщині: в ISW розповіли, якими казками Кремль годує росіян

У четвер, губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани. В ISW проаналізували ситуацію.

Російські офіційні особи продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про вторгнення 2 березня в Брянську область, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді сталося, наголошують в Інституті вивчення війни.

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Що насправді сталося у Брянській області

Депутат Держдуми Александр Хінштейн 2 березня заявив, що під час розмінування поблизу Сушан Брянської області автомобіль Нацгвардії Росії наїхав на міну, четверо бійців отримали легкі поранення. Раніше російська влада стверджувала, що "зловмисники замінували територію перед відходом".

ФСБ 3 березня опублікувала відредаговані кадри ймовірних наслідків, на яких видно два цивільні автомобілі зі значними пошкодженнями від куль та загиблих водіїв. Одна аналітики ISW наголошують на тому, що на цих кадрах практично відсутні будь-які ідентифікаційні ознаки місцевості, які могли б підтвердити твердження ФСБ.

Керівник Російського добровольчого корпусу, який взяв на себе відповідальність за вторгнення, заявив 3 березня, що українські чиновники дали дозвіл на вторгнення. Слідчий комітет Росії не підтвердив заяву Добровольчого корпусу, натомість оголосивши, що розпочав розслідування дій "українських диверсантів".

Російські чиновники та мілблогери висунули додаткові заяви, звинувативши країни Заходу в безпосередній причетності до вторгнення. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що під час вторгнення зловмисники використовували зброю, надану НАТО, і звинуватило країни НАТО в "співучасниках операції".

Пропагандистські ЗМІ поширили заяву мілблогера про те, що Російський добровольчий корпус має опосередкований зв’язок із Великою Британією через полк "Азов". ISW не може підтвердити будь-які заяви росіян або російського добровольчого корпусу про те, що насправді сталося на місці.

Як Путін відреагував на події у Брянській області

Російські джерела широко стверджували, що Путін провів нараду для "обговорення заходів антитерористичної безпеки" у відповідь на Брянськ. Російський диктатор використав свою промову, щоб окреслити нові, хоч і обмежені, заходи підтримки російських солдатів, які воюють в Україні, і оголосив, що всі сім’ї солдатів, які загинули в Україні, отримають стандартне страхове забезпечення, передбачене законом, одноразову грошову допомогу в розмірі 7,4 мільйона рублів.

Путін також закликав забезпечити "відповідні виплати" пораненим в Україні у вигляді страхових виплат і одноразових виплат у разі травми. Очільник Кремля продовжує використовувати публічні виступи, щоб розширити обіцянки соціальної підтримки для існуючих військовослужбовців, потенційно для придушення внутрішнього невдоволення та стимулювання тих, хто вже воює, але робить це замість формулювання конкретних цілей або окреслення додаткових ресурсів чи заходів, які необхідно вжити на майбутнє війни.