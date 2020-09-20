Що Тихановська обговорює з політиками Євросоюзу: подробиці
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, що обговорює з чиновниками ЄС питання економічної підтримки Білорусі. За її словами, певні здобутки у перемовинах вже є.
Про що Тихановська говорить із політиками ЄС
Білорусь потребуватиме допомоги для стабілізації та підтримки економіки. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю російському "РБК".
Важливо Тихановська: Білорусь і Росія – дружні країни, а Путін – мудрий керівник
За словами Тихановської, вона неодноразово обговорювала економічні питання з чиновниками ЄС та потенційними інвесторами. Опозиціонерка запевняє, що бажання допомогти та зацікавленість є. Опозиціонерка зауважила, що прем'єр-міністр Польщі запропонував для Білорусі "план Маршалла" (програма економічної допомоги – 24 канал).
Ми вітаємо всі пропозиції, спрямовані на розвиток нашої країни. Про умови та форми підтримки повинні домовлятися професіонали, і я знаю, що робота в цьому напрямку вже відбувається,
– зазначила опозиціонерка.
Проте Тихановська наголосила, що найкращі умови для інвестицій і розвитку економіки можуть бути забезпечені, коли в країні буде відновлена законність, владу буде обиратимуть на виборах, а права людини будуть захищені.
Що відбувається у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. У ЦВК стверджують, що він отримав понад 80% голосів виборців, а його головна опонентка Світлана Тихановська – близько 10%.
- Проте результати незалежних екзитполів свідчать, що підсумкові цифри зворотні, а президентом Білорусі стала Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні мітинги. Силовики влаштували жорстокий розгін протестувальників. Вони били та затримували людей.У результаті 5 людей загинули, сотні – поранені. Близько 7 тисяч білорусів затримали.
- Згодом Тихановська під тиском влади змушена була виїхати до Литви.
- З 11 серпня у Білорусі тривають всенародні страйки. Працівники підприємств влаштовують саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Євросоюз не визнав результати білоруських виборів та розпочав процес санкцій проти посадовців та силовиків.