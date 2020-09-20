Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, що обговорює з чиновниками ЄС питання економічної підтримки Білорусі. За її словами, певні здобутки у перемовинах вже є.

Про що Тихановська говорить із політиками ЄС

Білорусь потребуватиме допомоги для стабілізації та підтримки економіки. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю російському "РБК".

Важливо Тихановська: Білорусь і Росія – дружні країни, а Путін – мудрий керівник

За словами Тихановської, вона неодноразово обговорювала економічні питання з чиновниками ЄС та потенційними інвесторами. Опозиціонерка запевняє, що бажання допомогти та зацікавленість є. Опозиціонерка зауважила, що прем'єр-міністр Польщі запропонував для Білорусі "план Маршалла" (програма економічної допомоги – 24 канал).

Ми вітаємо всі пропозиції, спрямовані на розвиток нашої країни. Про умови та форми підтримки повинні домовлятися професіонали, і я знаю, що робота в цьому напрямку вже відбувається,

– зазначила опозиціонерка.

Проте Тихановська наголосила, що найкращі умови для інвестицій і розвитку економіки можуть бути забезпечені, коли в країні буде відновлена ​​законність, владу буде обиратимуть на виборах, а права людини будуть захищені.

Що відбувається у Білорусі: коротко