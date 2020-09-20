Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська дала чергове інтерв’ю. У ньому вона розповіла про дружбу білорусів та росіян, а також висловила жаль з приводу того, що очільник Кремля Володимир Путін вирішив підтримати Лукашенка.

Попри це політикиня назвала Путіна "мудрим керівником". Інтерв’ю вона дала російському РБК.

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Звичайно, ми з Росією дружні країни, і я знаю, що росіяни, як люди, підтримують білорусів. І нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ,

– зазначила Тихановська.

Водночас вона уточнила, що Координаційна рада опозиції завжди відкрита до діалогу. Зокрема, – і з представниками Російської Федерації.

"Ми не хочемо ні з ким сваритися. Це не прозахідна і не проросійська боротьба, це виступи проти однієї людини, до якої наші громадяни втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн", – додала опозиціонерка.

Тихановська також зазначила: білоруси не бачать Лукашенка як лідера взагалі. За її словами, він позбавив себе найменшої поваги після 9 серпня.

"Пан Путін, як мудрий керівник, все це бачить. І що зараз відбувається між ними, це теж, може бути, гра якась політична, але він не може не розуміти, що білоруси вже не приймуть Лукашенка", – сказала політикиня.

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