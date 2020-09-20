Тихановська: Білорусь і Росія – дружні країни, а Путін – мудрий керівник
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська дала чергове інтерв’ю. У ньому вона розповіла про дружбу білорусів та росіян, а також висловила жаль з приводу того, що очільник Кремля Володимир Путін вирішив підтримати Лукашенка.
Попри це політикиня назвала Путіна "мудрим керівником". Інтерв’ю вона дала російському РБК.
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Звичайно, ми з Росією дружні країни, і я знаю, що росіяни, як люди, підтримують білорусів. І нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ,
– зазначила Тихановська.
Водночас вона уточнила, що Координаційна рада опозиції завжди відкрита до діалогу. Зокрема, – і з представниками Російської Федерації.
"Ми не хочемо ні з ким сваритися. Це не прозахідна і не проросійська боротьба, це виступи проти однієї людини, до якої наші громадяни втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн", – додала опозиціонерка.
Тихановська також зазначила: білоруси не бачать Лукашенка як лідера взагалі. За її словами, він позбавив себе найменшої поваги після 9 серпня.
"Пан Путін, як мудрий керівник, все це бачить. І що зараз відбувається між ними, це теж, може бути, гра якась політична, але він не може не розуміти, що білоруси вже не приймуть Лукашенка", – сказала політикиня.
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Протести в Білорусі: все, що потрібно знати
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас, за результатами незалежних екзитполів, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Відтак, обурені білоруси вийшли на мирні демонстрації. Втім, силовики із перших днів протесту влаштували жорстокий розгін демонстрантів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю, світло-шумові гранати, сльозогінний газ.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде. Ба більше – він вислав з країни або затримав багатьох опозиційних лідерів.