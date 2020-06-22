Державна служба статистика підрахувала, на що українці тратили найбільше грошей в першому кварталі 2020 року, який зачіпає і початок карантину. Всього українці витратили за 3 місяці понад 733 мільярди гривень, 40% з яких – на їжу й безалкогольні напої.

Також до основних витрат українців належать житло, й комунальні послуги, транспорт, алкоголь і цигарки й охорона здоров'я. Такі дані наводить Державна служба статистики. Важливо Українців стало менше: на скільки скоротилося населення від початку року На що українці витрачають найбільше грошей: їжа й безалкогольні напої – 293 мільярди гривень або 40%;

житло й комунальні послуги – 119 мільярдів гривень або 16%;

транспорт – 62 мільярди гривень або 8,5%;

алкоголь, цигарки й наркотики – 52 мільярди гривень або 7,1%;

охорона здоров'я – 44 мільярди гривень або 6%;

одяг і взуття – майже 35 мільярдів гривень або 4,7%;

побутова техніка й предмети домашнього вжитку – 24 мільярди або 3,3%;

відпочинок і культура – майже 24 мільярди або 3,2%;

ресторани й готелі – 19 мільярдів або 2,6%;

зв'язок – 18,6 мільярда гривень або 2,4%;

освіта – 9,6 мільярда або 1,4%;

інші витрати – понад 31 мільярд або 4,4%. Тут також слід зазначити, що в різні квартали року показники будуть різними. Наприклад, у перші місяці року дуже рідко хтось їздить у відпустку. Тож в інший час, зокрема влітку, витрати на відпочинок, на ресторани й готелі є в декілька разів вищими.