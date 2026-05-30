Росіяни мають серйозні проблеми на фронті: у "Рубежі" вказали на показову зміну

Ворог, розуміючи масштабування дронів з боку Сил оборони України й небезпеку від них, пересувається здебільшого по одному чи двоє. Більшою кількістю особового складу окупанти рухаються тільки в тилових районах.

Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, додавши, що противник робить висновки зі своїх помилок, вчиться та вдається до нових методів.

Дивіться також Одна деталь змінила все: чи справді гаряча фаза війни закінчиться восени й що на це вплине

Ворог пересідає на іншу техніку

Як розповів офіцер, окупанти розуміють, що українські піхотні позиції чують їхнє пересування на мототехніці, передають цю інформацію, після цього проводиться аеророзвідка, вони виявляються і знищуються. Тому нині російські бійці відмовляються від використання звичайних мотоциклів.

Вони намагаються пересісти на електромотоцикли, які важко чути, й будуть продовжувати свої штурмові дії. Противник навчається, шукає методи протидії, але очевидно, що в нього не виходить так, як він хоче,

– констатував Отченаш.

Однак офіцер додав, що на певних ділянках російським військам вдається просуватися. З його слів, тотальної стагнації фронту не спостерігається, він рухається і однією з причин цього є дефіцит особового складу в Силах оборони України, зокрема і в бригаді "Рубіж".

Детальніше про ситуацію на фронті дивіться у відео:

НРК на фронті: відмінності використання між Україною та Росією

Російське командування намагається вберегти військову техніку, а от про своїх бійців не надто переймається. Отченаш розповів, що спостерігав, як наземний роботизований комплекс противника доїхав з глибокого тилу у близький, а після того вже далі до передової здіснювати логістику почали самі на собі російські солдати, а не НРК.

В нас все навпаки. Ми першочергово використовуємо НРК для того, щоб евакуйовувати особовий склад, проводити логістику, щоб це не робили військові. Це різниця між нами й ними. Вони більше бережуть техніку, ніж людей,

– зазначив офіцер.

Зауважте! Продовжується збір коштів на закупівлю для бригади "Рубіж" Нацгвардії України антишахедних дронів. Долучитися можна донатом, відсканувавши вказаний нижче QR-код чи на номер карти: 4441 1111 2822 2308. Ціль – 800 тисяч гривень.

Росіяни почали ховати техніку глибоко в тилу

Агенти "Атеш" повідомляють, що у противника проглядається кардинальна зміна логістики. Тепер він склади з боєприпасами й FPV-дронами перебазовує углиб від лінії боєзіткнення. Дається в знаки не лише збільшення Україною використання БпЛА, а й можливість діставати ними на велику відстань. Вони тепер можуть атакувати там, де ще рік тому не могли.

Сьогодні росіяни тримають склади подалі від передової, аби вберегтися від дронових атак. Через це транспорт вивантажує необхідне для своїх підрозділів суттєво подалі від лінії бойового зіткнення, маршрути стають протяжними.

Сили оборони витісняють ворога з займаних позицій

Раніше про зміни на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, розповів офіцер відділення комунікацій 148 окремої артилерійської Житомирської бригади, офіцер 8 корпусу ДШВ Сергій Колесниченко, вказавши на те, що протягом 5 місяців на цьому відтинку ініціатива зберігається за українськими підрозділами. СОУ почали витісняти окупантів із займаних позицій та звільняти території. Вдалося деокупувати 46 квадратних кілометрів.

З його слів, сьогодні ворог змушений реагувати на дії СОУ, хоча раніше було навпаки. Звісно, росіяни й далі намагаються штурмувати, але зазнають значних втрат, тому командування російської армії вдається до перекидання резервів, перегрупування.