Росіяни пішли в лоб, – військовий експерт розповів, що насправді відбувається в Костянтинівці
Росія днями зробила заяву, що начебто взяла під свій контроль Костянтинівку Донецької області. Колись так само ворог заявляв про захоплення Куп'янська на Харківщині. Цю інформацію Генштаб України спростував. Однак ситуація в місті дійсно непроста. Ворог зміг інфільтрувати туди невеликі диверсійні групи.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, висловивши припущення, до противник міг завести у Костянтинівку до 100 людей особового складу.
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У Костянтинівці відбуваються бої в промзоні
Російські окупанти наразі, як зазначив військовий експерт, намагаються проникати й накопичуватися в місті, тривають бої у промзоні. У Костянтинівці розташований великий завод. Він пояснив, що у промислових зонах українські бійці мають змогу тримати оборону, тому що там капітально зведені будівлі. А значить зазвичай в них передбачені підвали, в яких можна зберігати боєприпаси, їжу, переховуватися від артилерійських обстрілів.
Поки що ні про яке просування ворога там не мовиться. Крім того, зазвичай російська тактика – це протиснути фланги й взяти місто в кліщі. Так відбувалося в Авдіївці, поблизу Мирнограда, Покровська, але конкретно у Костянтинівці поки що такої ситуації не проглядається. Вони фланги там притиснути не можуть і пішли в лоб,
– озвучив Нарожний.
Що відбувається довкола Костянтинівки: дивіться на карті
Військовий експерт наголосив, що наразі тривають важкі міські бої. Про взяття Костянтинівки, з його слів, точно не йдеться. Перспективи того, що це може статися протягом декількох місяців, Нарожний не вбачає.
З його слів, для противника цей населений пункт, наче кістка в горлі, в якому він покладе тисячі, якщо не десятки тисяч своїх солдатів для того, щоб просунутися бодай на десятки метрів.
Про ситуацію на Донеччині: дивіться у відео
Складнощі з перерізанням логістики ворога на Донеччині
На цьому напрямку фронту, зі слів Нарожного, працюють українські "мідлстрайки". Він нагадав про коментар начальника дивізіону розвідки 147-ї окремої артилерійської бригади. І хоча в ньому мовилося про іншу ділянку, Покровськ, але він розташований близько до Костянтинівки. Так от дрони там працюють на глибину 150 – 300 кілометрів.
"Але там немає однієї центральної артерії, яка є на Півдні. Там це дорога Ростов – Мелітополь і одна залізнична гілка, яку відносно просто можна перерізати. На Донецькому напрямку таким логістичним хабом є місто Донецьк. Але до нього є декілька залізничних гілок, автодоріг. Удари там відбуваються кожного дня, палає техніка, бензовози, але от повністю перерізати логістику і до Донецька, і до Костянтинівки – дуже важко", – пояснив Нарожний.
З його слів, всі бойові дії, які відбуваються біля Костянтинівки, проходять практично без використання важкої техніки, а в основному залучена піхота. Військовий експерт підсумував, що ворог важку техніку не застосовує через її дефіцит, а також нестачу пального і боєприпасів. Тому російським війська залишається лише здійснювати постійні піхотні штурми, в яких вона зазнає великих втрат.