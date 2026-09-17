"Про це майже ніде не кажуть": журналіст розкрив, що росіяни зробили з Олешками

Ситуація на окупованому лівобережжі Херсонщини залишається складною, а навколо подій в Олешках шириться чимало чуток. Окупанти створили у місті важкі умови для виживання цивільних, однак справжня мета їхніх дій полягає у військовій стратегії. Противник перетворив місто на плацдарм для атак та цинічно використовує його жителів.

Журналіст із Херсона, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу про реальний стан справ у заблокованому місті.

Загарбники тримають цивільних в Олешках у блокаді

За словами журналіста, навколо Олешок в інтернет-просторі розгортається чимало маніпуляцій, тому інформацію про лівобережжя Херсонщини слід сприймати зважено.

Навколо цієї теми існує дуже багато маніпуляцій. Вони розростаються через соціальні мережі, де люди хайпують на болючій темі, що дозволяє їм розкручувати свої аккаунти. Треба фільтрувати те, що пишуть. Дійсно, там величезні проблеми. Я б не казав прям про голод, але є складнощі з харчовими продуктами. Там працює ринок. Очевидно, що туди завозять товари з дозволу росіян, але ціни там космічні,

– повідомив Нікітенко.

Згідно з офіційними даними, в Олешках залишається орієнтовно 2 тисячі людей, серед яких 45 дітей та декілька десятків маломобільних громадян. Російські загарбники використовують мирне населення для власних військових цілей, створюючи перешкоди для евакуації.

Про що не кажуть – це про те, навіщо це росіяни роблять. Очевидно, що для того, аби тримати цих людей як живий щит. Вони ховаються за ними, й це відбувається скрізь від Олешок до Старої Збур'ївки. Олешки росіяни використовують як військовий плацдарм для атак на Херсон,

– наголосив Нікітенко.

Окупантам вигідно самостійно завозити "гуманітарку" замість допуску міжнародних організацій чи тим більше допомоги від України. Подібні дії ворога безпосередньо пов'язані з обстрілами підконтрольної ЗСУ території.

Як тільки росіяни завозять туди продукти гуманітраним конвоєм, відразу посилюються удари по Херсону. Вони разом із цим транспортують дрони та боєприпаси, користуються цим процесом. Ситуація полягає не стільки в гуманітарній катастрофі, а насамперед у військовій стратегії самих росіян,

– пояснив журналіст.

Яка ситуація в місті Олешки на Херсонщині: дивіться відео