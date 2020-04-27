Що буде із заробітчанами після завершення карантину

Після карантину відновиться потік заробітчан. Адже інші країни потребуют робітників у сфері послуг та на виробництвах.

Після коронавірусу будуть зростати вимоги до держав, особливо щодо якості медичних послуг. Але й кількість мігрантів не зменшиться, зазначила професорка Київської школи економіки Ольга Купець в інтерв'ю 24 каналу.

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Молоді у тій же Італії мало. У них також є високий рівень міграції, тому що молоді італійці виїжджають працювати в інші країни. Тому їм потрібні мігранти, аби заповнити ті нішеві сфери, де не хочуть працювати самі італійці, німці чи іспанці. Відновлення, особливо у сфері послуг та на виробництва, буде стрімке. Єдине, що постраждає, як я уже сказала – сфера догляду за літніми людьми.

– розповіла Купець.

Вона також додала, що медицина на дуже низькому рівні в екстремальних умовах по всьому світу. Тому далі дедалі більше багатих і освічених людей будуть розуміти, що інвестувати потрібно у медичну сферу. Це буде призводити до здорового довголіття.

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Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу