Що буде з курсом гривні на кінець 2018 року: прогнози експертів

Прогноз курсу національних грошей до долара більшість фінансистів на кінець 2018 року дає наступний: 28,5 – 29 гривень. Також вони не бачать економічних підстав для різкого знецінення гривні, а поточну девальвацію пояснюють сезонним попитом на валюту та піковими витратами з державного та місцевих бюджетів.

Зокрема, економіст Віктор Скаршевський зазначив, що у грудні 2018 року видатки бюджету перевищуватимуть середньомісячні видатки за рік у два або й три рази.

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Додатковим тиском на гривню стало також запровадження воєнного стану в десяти областях України. Люди почали скуповувати валюту, активізувалися спекулянти. Утім, в НБУ запевнили, що за необхідності цілком готові задовольнити попит. Тож з понеділка гривня знову почала відвойовувати позиції. Підтримати Україну може і Міжнародний валютний фонд.

Ситуація може розвиватися за доволі оптимістичним сценарієм, якщо співпраця з МВФ триватиме ще цього року. Тож і курс до кінця року не перетне позначку у 29 гривень за долар США,

– розповів економіст Олег Устенко.

"Тенденція, яку ми бачимо останні кілька років – 15-17 січня вихід на пікове значення, коли долар розганяється, а потім – певне падіння. Вважаю, що держава буде робити все для того, щоб не вийти за межі того курсу, який був передбачений у бюджеті 2019 року", – додав економіст Олексій Гаркуша.



Економіст Олег Устенко схильний прогнозувати оптимістичний сценарій

Отже, подальший курс гривні залежатиме від ситуації в економіці загалом, позиції головного регулятора ринку – Національного банку, та продовження співпраці з міжнародними фінансовими установами.

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Загалом, як запевняють експерти, в України достатньо валютних резервів, аби втримати курс національних грошей від різкої девальвації. Тож позначку у 30 гривень за долар до кінця року навряд чи буде подолано.