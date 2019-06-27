Що говорили про Україну та Росію: зустріч в штаб-квартирі НАТО

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі закінчилась зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу. Там обговорили питання України та попередили Росію, якщо вона не припинить порушувати угоду про нерозповсюдження ракет, то до неї застосують санкції.

Заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолій Петренко підтвердив, що співпраця між Україною та НАТО продовжується та поглиблюється. Про це в прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Перш за все це стосується реформування українського оборонного сектору, прозорості закупівель, впровадження нових логістичних систем, громадського контролю, а також залучення цивільних людей до логістики та управління Міністерством оборони. Окрім того, говорили про міжнародні зобов'язання України, зокрема про участь в міжнародних місіях НАТО.

Україна серйозно залучена до заходів у рамках операції НАТО "Рішуча підтримка". Ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку. А також приєднатися до операції НАТО на морі "Морський охоронець". В першу чергу важливо з точки ситуаційної обізнаності і безпеки в Чорному та Азовському морі,

– пояснив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко



Анатолій Петренко

Морські операції та місія в Іраку є важливими для України, оскільки це гарантія існування надійного союзника – НАТО, а також отримання нового досвіду від країн, які мають достатньо потужні армії.

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На з’їзді також обговорили Росію та порушення нею угоди про нерозповсюдження ракет малої та середньої дальності. Їй поставили ультиматум, якщо до 2 серпня Росія не повернеться до виконання цієї міжнародної угоди, то США також із неї вийдуть, а ще будуть застосовані певні санкції.

Що відомо про ракетний договір між РФ та США?Угода була підписана ще Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.