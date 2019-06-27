ЗСУ приєднаються до операцій НАТО в Іраку та Sea Guardian

До сухопутної операції НАТО в Іраку та операції "Морський охоронець" (Sea Guardian) приєднаються українські бійці з реальним бойовим досвідом. Також офіційний Київ запевнив Альянс у незмінності курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Приєднання до операцій НАТО

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку", – повідомив "Інтерфаксу" заступник міністра оборони України Анатолій Петренко. Він зустрічався з представниками оборонних відомств країн-членів Альянсу в четвер, 27 червня, у Брюсселі.

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"Це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом", – наголосив чиновник. І додав: "Також ми плануємо приєднатися до операції НАТО на морі Sea Guardian. Насамперед з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному та Азовському морях".

Стабілізація ситуації на Донбасі

Петренко розповів союзникам із НАТО про зусилля керівництва країни щодо стабілізації ситуації на Сході України, зокрема – про розведення сил в районі Станиці Луганської. За словами заступника міністра, в Україні вживають усіх заходів, щоб захистити мирне населення.

Ми обговорювали динаміку ситуації в Україні з урахуванням триваючих агресивних дій Російської Федерації. Це стосується розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської. Це велике гуманітарне завдання,

– наголосив Петренко.

Він пояснив, що на процес розведення потрібно витратити три дні, потім усе ретельно перевірити для створення гарантій безпеки, і тільки потім у районі запустять процес соціально-економічного відновлення.

Під час зустрічі представників України та НАТО обговорили також видачу російських паспортів українським громадянам на тимчасово окупованих територіях, ігнорування Росією рішення міжнародного трибуналу про звільнення українських моряків і кораблів та невизнання Кремлем результатів офіційного розслідування авіакатастрофи літака MH-17.



Анатолій Петренко розповів про зустріч із колегами з НАТО у Брюсселі

Курс на євроатлантичну інтеграцію – незмінний

Офіційний Київ запевнив союзників із НАТО у незмінності стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію. "Практичним підтвердженням цього є наша послідовність і прогресивність у розвитку відносин із НАТО – як операційної складової, так і оборонної реформи", – сказав Анатолій Петренко. І нагадав, що Україна підтримує і серйозно залучена до заходів НАТО "Рішуча підтримка".

До кінця 2019 року ми з нашими литовськими, американськими та італійськими партнерами заповнимо всі позиції, виділені нам у структурі цієї місії. Наш контингент у Косово і надалі виконуватиме завдання, ми його посилюємо і технічним, і особовим складом,

– проінформував чиновник.

Для покращення співпраці з НАТО в Україні розвиватимуть й реформування у галузі оборони. "Ми погодили спільні зусилля щодо подальшого розвитку оборонного менеджменту, який включає демократичний цивільний контроль і розвиток сучасної системи управління на принципах НАТО", – підсумував Петренко.