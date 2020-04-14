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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      БЛОГ Дмитро Дубілет
      Ексміністр Кабінету міністрів України

      Що корисного приніс коронавірус у наші життя?

      -
      Як карантин змінив людей і їхні звички / The New York Times

      Я зітхаю за тими часами, коли чоловіки носили капелюхи-казанки, а для вітання було достатньо лише підняти їх.

      2012 год. Я стою у раковины в нашем офисе и мою руки. Где-то сзади раздается звук смыва, открывается дверь в туалетную кабинку, и я вижу в зеркале, как мимо проходит мой коллега. Уверенным шагом – прямиком к выходу.

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      Такую картину я видел регулярно, день ото дня. С разными коллегами. Все, наверное, куда-то слишком спешили.

      Однажды ко мне в кабинет ворвался мой коллега Миша и рассказал, что увидел, как из туалета, не помыв руки, вышел целый заместитель председателя правления банка.

      Ну вот как теперь жить с этим?

      В какой-то момент у меня развилась фобия – я практически перестал пожимать кому-либо руки. У меня была целая коллекция отговорок. "Извините, рука мокрая". "Извините, только смазал руки кремом". Однажды я травмировал руку на теннисе и потом еще долго этим прикрывался.

      Правда, в какой-то момент коллеги меня раскусили, и фобию пришлось преодолеть.

      Мы с Мишей раздумывали, не развесить ли по туалетам банка агитплакаты. "Он не помыл руки – и ему заблокировали ПриватДок!", "Он не помыл руки – и ему срезали кредитный лимит!" и так далее.

      К сожалению, "сразу идущие к выходу" мужчины встречались не только в банке. Явление, судя по всему, было универсальным.

      Я вздыхал по тем временам, когда мужчины носили котелки, и для приветствия было достаточно лишь приподнять их. Индейский вариант с поднятым кулаком и фразой "Приветствую тебя!" мне тоже определенно нравился.

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      И вот, коронавирус. В интернете много пишут, как много навыков появится у украинцев в следствие кризиса. Люди массово учатся платить в интернете, пользоваться Zoom и заниматься спортом в домашних условиях.

      Буду рад, если одним из таких навыков станет более частое мытье рук.

      Автор: Дмитро Дубілет
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини політики Коронавірус в Україні Публікації Гігієна
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