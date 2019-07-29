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      Що носили 100 років тому: у Львові відкрилася виставка рідкісних гуцульських вбрань

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      Про модні віяння гуцулів із Косівщини розповідають в унікальній мистецькій виставці у Львові. Фахівці відтворили народні коралі, полотно та елементи вишивок. Що носили гуцульські модниці 100 років тому – читайте далі.

      Виставка, що відкрилася у Львові, не про традиційний одяг, а про те, як народний стрій гуцули осучаснювали модними віяннями.

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      Працівники Косівського музею ходили селами навколо міста і розпитували старших про одяг їхньої молодості. За розповідями відтворили строї. 

      За основу ми взяли вінок 50-х років, який нам показала одна бабуся. Інша бабуся колись займалася шиттям таких вінків і розповіла, показала техніку, як це робиться. Це квіти виготовлені з паперу, які потім опускаються у віск,
      – сказала завідувачка Косівського музею народного мистецтва Гуцульщини Вікторія Яремин.


      Весільний стрій гуцулів

       

      Вікторія зауважила, що характерною деталлю жіночого одягу у наших селах були сорочки-рукавівки, так їх називали, бо у таких сорочках весь рукав був покритий вишивкою.

      Надзвичайну увагу приділяли деталям

      Співробітниця Педагогічного музею Кіра Степанович заявила, що цей проект насправді унікальний, адже це перша на території України спроба адаптувати етнографію для відвідувачів з тяжкими порушеннями зору.

      Люди з порушенням зору можуть відвідати виставку

      Вдалося відтворити все до найменших деталей: народні коралі, полотно та елементи вишивок. Аби незрячому було зрозуміліше, як виглядає шов і орнамент, його намалювали у збільшеному масштабі 3D ручкою. Проект залишиться у Львові до кінця літа, а після того його повезуть у Краматорськ. 

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      Джерело: 24 канал
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