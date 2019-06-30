01:50
30 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Що робити з непотрібним одягом: практичні поради

      143 Читать новость на русском

      Щороку у світі продають 70 мільйонів тонн одягу. Коли ж він набридає або відживає своє, опиняється на смітниках. У Європі намагаються боротися з бездумним споживанням.

      Наприклад, існують спеціальні магазини і баки для старих речей. Потроху цю ідею підтримують і українці.

      Читайте також: Як вирощувати городину без великих витрат: досвід Черкас

      У кожного після прибирань у шафі з'являється чималий пакунок непотрібних речей. З одного боку, на смітник відправляти шкода, а з іншого розумієш, що вже ніколи не одягнеш цей одяг.

      У цій ситуації є й інший варіант – допомогти тим, хто потребує, а заодно дати друге життя своєму вбранню. Для цього у великих містах України відкривають спеціальний благодійний магазин.

      непотрібний одяг
      Благодійний магазин у Києві

      80% речей ми передаємо в розподільчі фонди, які потім передають цей одяг людям, які його потребують, і 15-20% залишаємо в магазині і продаємо,
      – розповіла менеджерка з комунікацій магазину "Ласка" Анна Мойсеєнко.

      Гроші від проданого одягу йдуть у фонди і притулки, які допомагають дітям, літнім людям і тваринам. Однак, у магазина – місія не лише благодійна, а й екологічна. Вони хочуть зменшити бездумне споживання і їм це вдається. Щомісяця збирають до 12 тонн одягу. А ще платівки, аксесуари і предмети інтер'єру.

      Єдине – просять не приносити речі в поганому стані, адже таким складно знайти нового власника. А от ось міжнародна модна компанія H&M, яка нещодавно зайшла в Україну, готова забрати навіть найбруднішу річ, і навіть мотлох.

      Соціальний ролик від компанії:

      У магазинах поставили спеціальні баки для непотребу. Менше, ніж за рік акції у світі зібрали 18 тисяч тонн одягу. А це – еквівалент 89 мільйонів футболок.

      Радітимуть вашим пакункам в соціальних службах, і в міжнародних доброчинних організаціях. Є фірми, які готові забрати ношене взуття. Його реставрують, дезинфікують і віддають на благодійність.

      Набирає обертів апсайклінг – коли змінюють застосування старим речам. Наприклад, з курток шиють сумки.

      сміття переробка сміття
      Як довго розкладається сміття: інфографіка 24 каналу

      Куди віднести непотрібний одяг у Києві та великих містах – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Що відбувається з Ангелою Меркель: версії німецьких ЗМІ
      29 червня
      6567
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини Києва Екологія благочинність
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 червня:розмови з Путіним про Україну, звинувачення моряків та заява УГКЦ
      29 червня , 22:10 Головні новини 29 червня:розмови з Путіним про Україну, звинувачення моряків та заява УГКЦ
      2246
      Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"
      29 червня , 22:01 Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"
      Ольга Черненко 1504
      Хто повертає радянські назви в українські міста: проспект Жукова в Харкові
      29 червня , 21:02 Хто повертає радянські назви в українські міста: проспект Жукова в Харкові
      843
      Я знайшов нову "самість", – історія одесита, який зробив екодім
      29 червня , 19:03 Я знайшов нову "самість", – історія одесита, який зробив екодім
      Ukrainer 948
      Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге
      29 червня , 16:00 Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге
      Злой Одессит 5289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук