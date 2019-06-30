Що робити з непотрібним одягом: практичні поради

Щороку у світі продають 70 мільйонів тонн одягу. Коли ж він набридає або відживає своє, опиняється на смітниках. У Європі намагаються боротися з бездумним споживанням.

Наприклад, існують спеціальні магазини і баки для старих речей. Потроху цю ідею підтримують і українці.

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У кожного після прибирань у шафі з'являється чималий пакунок непотрібних речей. З одного боку, на смітник відправляти шкода, а з іншого розумієш, що вже ніколи не одягнеш цей одяг.

У цій ситуації є й інший варіант – допомогти тим, хто потребує, а заодно дати друге життя своєму вбранню. Для цього у великих містах України відкривають спеціальний благодійний магазин.



Благодійний магазин у Києві

80% речей ми передаємо в розподільчі фонди, які потім передають цей одяг людям, які його потребують, і 15-20% залишаємо в магазині і продаємо,

– розповіла менеджерка з комунікацій магазину "Ласка" Анна Мойсеєнко.

Гроші від проданого одягу йдуть у фонди і притулки, які допомагають дітям, літнім людям і тваринам. Однак, у магазина – місія не лише благодійна, а й екологічна. Вони хочуть зменшити бездумне споживання і їм це вдається. Щомісяця збирають до 12 тонн одягу. А ще платівки, аксесуари і предмети інтер'єру.

Єдине – просять не приносити речі в поганому стані, адже таким складно знайти нового власника. А от ось міжнародна модна компанія H&M, яка нещодавно зайшла в Україну, готова забрати навіть найбруднішу річ, і навіть мотлох.

Соціальний ролик від компанії:

У магазинах поставили спеціальні баки для непотребу. Менше, ніж за рік акції у світі зібрали 18 тисяч тонн одягу. А це – еквівалент 89 мільйонів футболок.

Радітимуть вашим пакункам в соціальних службах, і в міжнародних доброчинних організаціях. Є фірми, які готові забрати ношене взуття. Його реставрують, дезинфікують і віддають на благодійність.

Набирає обертів апсайклінг – коли змінюють застосування старим речам. Наприклад, з курток шиють сумки.



Як довго розкладається сміття: інфографіка 24 каналу

Куди віднести непотрібний одяг у Києві та великих містах – читайте у матеріалі 24 каналу.