Що робити з невикористаною субсидією

Якщо ви не повністю використали субсидію (є так звана переплата), нараховану за січень та попередні місяці, то можете використати цей залишок для зменшення суми у платіжці за лютий та березень.

Як використати залишки субсидії: конкретний приклад

У березні в особистому кабінеті субсидіанта висвічується невикористана субсидія на суму 1500 гривень. Жителі помешкання використали у лютому газу на суму 1000 гривень. У такому випадку можна вимагати перерахунку платіжки за лютий, де має бути сума до сплати "нуль".

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Решта – 500 гривень – переходить на квітень Тож, якщо сім’я спожила у березні газу на 1000 гривень, за цей місяць їй залишається доплатити лише 500 гривень.

Це означає, що у разі, якщо ви не використали субсидію до монетизації, тобто до того, як її почали видавати готівкою, субсидію можна використати для зменшення сум оплати за спожиті компослуги за лютий та наступні місяці.

А субсидія, яку ви отримали готівкою у березні та отримаєте у квітні, можна використати на власний розсуд.

Що таке монетизація субсидій? Це означає, що призначені субсидії виплачують грощима (готівкою), а не у вигляді знижки у тарифах. 12 березня "Ощадбанк" почав виплачувати субсидії готівкою тим, хто не є пенсіонерами і кому субсидію призначили до 31 грудня 2018 року.