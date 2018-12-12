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      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году

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      Проросійський мітинг у Донецьку 16 березня 2014 року, організований сепаратистськими організаціями
      Проросійський мітинг у Донецьку 16 березня 2014 року, організований сепаратистськими організаціями / РБК-Україна

      Смотрю вчерашний репортаж из Индии и не могу избавиться от невероятного ощущения дежа вю. Подсказываю – там чуть ли не осадное положение образовалось в течение нескольких дней.

      Нью-Дели заполонили тысячи макак, они чувствуют себя практически хозяевами в городе и по факту превратились в угрозу для горожан. Власти и правоохранительные органы оказались не готовы к такому количеству непрошенных гостей и откровенно растерялись. Пока их хватает на то, чтобы давать людям подробные рекомендации, как себя вести и как уберечься от макак. Ну как, есть ассоциации?

      Сейчас переселенцы из Донецка и Луганска уже с пониманием кивают головами, а у кого в памяти этот визуальный ряд отсутствует, я предлагаю включить воображение. Представьте на улицах тысячи макак, которые тоже отбирают еду, машины, отжимают квартиры... но при этом размахивают триколорами, цепляют куда попало георгиевские ленточки и орут "Россия" и "Путин введи". А власти не знают, как реагировать. Губернатор предлагает всем бибикать за мир. Представили?

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      Это же Донецк 2014 года в натуральную величину. Для примера цитата: "Обезьяны воруют еду и мобильные телефоны, врываются в дома и терроризируют людей". Угадайте, это Reuters сегодня про Индию пишет или я в соцсетях в 2014 году про ситуацию в родном городе? Да не напрягайтесь, оба ответа правильные.

      Будем считать, что жителям Нью-Дели еще очень крупно повезло. Потому что рядом нет границы с Россией и никто не посылает обезьянам оружие и вожаков для защиты от страшной Хунты. Но картинка, конечно, да и содержание новостей – действительно дежа вю. Прав, ох и прав был старик Дарвин, когда утверждал, что люди произошли от обезьян. А мудрый поэт Игорь Губерман очень точно отметил важный нюанс: "В обезьянах сошлись мы корнями, но не все в человекообразных".

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Тероризм Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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